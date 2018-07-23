批高雄經濟差是唱衰？韓國瑜意外挑起綠營敏感神經

國民黨高雄市長參選人韓國瑜(左)、民進黨高雄市長參選人陳其邁(右)。(合成圖/中時資料照)

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中時電子報

國民黨高雄市長參選人韓國瑜日前痛批綠色執政高雄20年來，高雄沒有任何產業充滿希望。民進黨高雄市長參選人陳其邁昨公開砲轟，要韓不要唱衰高雄，就連「靠夭」兩字都脫口而出，韓也提及，選舉不該說幹話，而自己講的是實話。對此，有評論分析指出，若高雄經濟夠好，陳其邁何需再選戰中打出經濟市長口號？「韓國瑜言論挑起綠營敏感神經」。

對於陳其邁嗆「別靠夭」，韓國瑜提到，這幾個月來觀察，很多產業都「苦哈哈」。韓說他講的都是實情，「一個政治人物你無法面對真實的狀態，想帶一個面具去騙人是經不起考驗，今天高雄的產業的確出了問題」。

對此，中評社指出，高雄人口已被台中市超越，且高雄立委席次減少一席，年輕人低薪、人口外流都是問題，再加上高達新台幣兩千多億的舉債。該分析指出，若高雄經濟夠好，陳其邁何需再選戰中打出經濟市長口號？「難道陳菊主政12年高雄經濟不好嗎？陳其邁有無檢討自家民進黨在高雄主政多年的勇氣呢？」

該分析提及，高雄一直都是重工業之都，但城市轉型與去工業化速度過快，轉型過程缺乏明星產業順利架接，再加上服務業、製造業薪資較低，未來藍綠誰當市長都必須面對整體產業結構升級與轉型的問題。「高雄市民長年生活在這裡，尋常生活究竟過的好不好？這些情緒或將反應在年底選戰」。

(中時電子報)

文章來源：中評社

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