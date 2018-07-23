中正堂潑漆號角響起 三股獨派勢力步步進逼小英

2018年07月23日 08:21 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

中正紀念堂蔣公銅像日前遭獨派青年潑紅漆，可視為獨派步步進逼，要總統蔡英文對台灣獨立和去中化進行表態。有媒體認為，蔡英文在政績低迷和獨派壓迫下，為了年底的選戰，勢必與獨派妥協。

據港媒《中評社》報導，蔡政府七月的內閣改組，表面上只是換幾位內閣成員，但從新任故宮院長陳其男的故宮台灣化到起訴前總統馬英九的三中案都可看出內閣戰鬥化的蹤跡。且蔡英文21日到新竹出席活動時，公開表示年底的地方選舉，是戰後台灣史上第一場沒有國民黨黨產介入的選舉。蔡的這番話，可視為新內閣將更深化「去中」、「打擊國民黨」、「去蔣」等政治工程，以此來操作年底選舉。

這可視為獨派對蔡英文的步步進逼，最明顯的便是7月21日獨派青年到中正紀念堂對蔣公銅像潑紅漆。反正這群潑漆青年仗著蔡英文絕對不敢辦他們，為所欲為。當然也可以預期，在年底11月的大選之前，潑漆事件只會層出不窮。

且不說蔡英文執政兩年多來，因為施政不佳，民調持續低迷，因此蔡英文在選戰考量下，勢必要與獨派妥協。目前獨派有三大勢力對蔡步步進逼，一是前總統陳水扁，雖然陳水扁因貪汙案官司纏身，但在高雄依舊有影響力；二是獨派勢力發起的「2020東京奧運台灣正名公投」，日前民進黨高雄市議會黨團出席記者會支持正名公投運動，此舉意謂民進黨以黨的明議支持正名公投；第三是喜樂島聯盟，這組織的主導者是民視董事長郭倍宏，手握媒體，影響力不容小覷。

獨派會如此進逼的理由，或許是獨派已意識到蔡英文的完全執政未必能延續下去，2020的總統大選，民進黨有可能失去政權，就算蔡英文能連任，民進黨在立法院未必能過半，在剩下不到兩年的時間，獨派對蔡英文施加的壓力將會越來越大，而為了年底的選戰，蔡英文也勢必與獨派妥協。

(中時電子報)