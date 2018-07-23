影》嚇壞！規模5.8、5.9連環強震 伊朗超過300傷

伊朗7月22、23日連續遭5.9與5.8的強震侵襲，目前共導致超過300人受傷，圖為2017年11月15日伊朗西部遭強震侵襲的資料照。（美聯社）

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中時電子報

就在規模5.9的強震周日襲擊伊朗，導致近290人受傷後，規模5.8的強震周一再度侵襲該國東南方，再造成至少25人受傷。

據路透引述伊朗半官方的塔斯尼姆通訊社（Tasnim News Agency）報導，在周一的地震中，有25人在逃跑時受傷，目前已到南部克爾曼省（Kerman）的醫院接受救治。

而克爾曼省紅新月會（Red Crescent）發言人索塔尼（Hadi Soltani）告訴伊朗學生通訊社（ISNA），救援隊以前往40個遇襲的村莊。

而與伊朗公佈的地震規模不同，美國地質調查所（US Geological Survey）說，周一的地震規模為5.5，震央在克爾曼市（Kerman city）東方37公里，只有10公里深，屬於十分淺層的地震，也因此擴大了影響效應。

這是短短兩天內發生的第4次地震，周日已有規模5.9的強震侵襲伊朗西部，起碼導致287人受傷。

由於伊朗位於主要的斷層線上，因此不時遭強震侵襲，導致嚴重的災害。去年11月時，一場規模7.3的強震侵襲西部的克爾曼沙省（Kermanshah Province），至少造成620人喪生，數千人受傷。

(中時電子報)

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文章來源：Magnitude 5.8 quake hits southeast Iran, fourth temblor in two days

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