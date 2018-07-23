印度瑜珈大師挑戰金氏紀錄 榮耀留台灣

印度瑜珈大師古威傑（Vijay）運用瑜珈調整呼吸的方式，以30秒的短暫時間，分別將棉繩由鼻子進入從嘴拉出、總長276.3公分，再把棉繩從嘴巴進入由鼻子拉出、計240.5公分，挑戰金氏世界紀錄。（馮惠宜攝）

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古威傑運用累積修習瑜珈多年的功力，透過調整呼吸的方式，分別將棉繩由鼻子進入從嘴拉出，再把棉繩從嘴巴進入由鼻子拉出。（馮惠宜攝）
古威傑9歲學瑜珈，近30年的修練瑜珈功力，如今是全球知名瑜珈大師。（馮惠宜攝）

印度瑜珈大師古威傑（Vijay）2005年以1分鐘由口入鼻8條活金魚，創下金氏世界紀錄，3年前來到台灣教瑜珈，近日又再挑戰金氏世界紀錄，且要把挑戰紀錄留在臺灣台中。

22日他運用累積修習瑜珈多年的功力，透過調整呼吸的方式，以30秒的短暫時間，分別將棉繩由鼻子進入從嘴拉出、總長276.3公分，再把棉繩從嘴巴進入由鼻子拉出、計240.5公分；相關成績也將申請登錄在金氏世界紀錄裡。

古威傑先以香料與鹽巴把棉繩進行消毒，隨即運用吐納一呼一吸間的調息，把棉繩從鼻子送入、再從嘴裡拉出，短短30秒內綿繩共拉出276.3公分；之後他反向操作，同樣30秒內，棉繩從嘴巴進入由鼻子拉出，計240.5公分。

古威傑透露，挑戰的第一項，棉繩由鼻子進入從嘴拉出，目前的金氏世界紀錄是44.7公分，一旦他的成績申錄成功，就將改寫紀錄；而第二項棉繩從嘴巴進入由鼻子拉出則是新創，也可望成為紀錄保持者。

這一切的傳奇表現，古威傑認為可以歸功於他長期修練的瑜珈運動，並不停地研習與教學、讓功力更增，他甚至還擁有瑜珈及自然療法的碩士學位。2000年起，他更先後在印度、馬來西亞、中國、澳門、香港各地教課；直到3年前到了台灣，對台灣人的熱情及美麗風光留下深刻印象。為了表達他對台灣的喜愛，他因此決定把第二次創金氏世界紀錄的機會，留在台灣。

(中時 )

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