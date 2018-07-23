愛玉子一年多採 山區老農寫傳奇

2018年07月23日 09:50 中時 沈揮勝

許朝和種愛玉子，1年可採收4到6次。（沈揮勝攝）

採收時家族總動員，削皮、烘焙顯得忙碌。（沈揮勝攝）

愛玉加工處理過程。（沈揮勝攝）

展售會場受歡迎的情形。（沈揮勝攝）

南投縣農會與13鄉鎮市農會，21、22日周末假期在日月潭向山遊客中心辦農產展售會，來自水里鄉的許朝和、陳桂美愛玉攤人氣超旺，他們的愛玉子是最近才剛採收、烘焙的。由於山區愛玉多在秋末、深冬果熟，夏天有得採、有得賣，相當引人好奇！

許朝和說，今年五月採收第1次，六月、七月又各收成1次，目前已採過3批了；秋、冬至少還各有1次機會。重視篩種與栽培過程，並充分融合生態，夏天採收只算小意思，1年多採才夠嗆！

野生愛玉子洗果膠的比例是1比40到60間，即1兩愛玉子可洗出3到4斤水；但許朝和所栽植的比例高達1比100或更高，相當於1兩可洗出6.5到7斤，份量和效率具佳，成了行家搶手貨。

尤其4、5年前塑化劑風暴席捲全台，食安問題備受重視，他的愛玉子批發價曾飆到每台斤1000到1100元，零售價更達到1500元；這兩年零售價多在1200元上下徘徊、帶殼的則約800元；不少熟識的盤商都會打聽採收日期先預約，因為擔心搶購不到他的上等貨。

「種出高品質愛玉子的訣竅，在於尊重並師法自然！」許朝和說，愛玉子屬隱花果，雌雄異株，需靠蟲癭小蜂幫忙授粉，因此同一園區 ，雌、雄植株要同時存在，且需精算最佳的搭配比例，使用有機肥料、不施藥，避免傷到授粉媒介。

至於產期，其實就是靠個體基因篩種，及昆蟲、生態和雄雌植株「陰陽 調和之完美搭配」；1年多穫，1分地年收益近百萬，許朝和夫婦，在水里鄉牛轀轆地區寫下愛玉傳奇。

(中時 )