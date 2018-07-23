「花博100綻放未來」花博大使吳青峰獻唱主題曲《請聽》

花博大使吳青峰壓軸登場，獻唱創作主題曲《請聽》。（盧金足攝）

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台中市長林佳龍（中）與民眾一起參加「花博100綻放未來」音樂會。（盧金足攝）

「花博100綻放未來」音樂會，壓軸由花博大使吳青峰壓軸登場，獻唱創作主題曲《請聽》，民眾手持火鶴花一起合唱，用最溫暖的歌聲迎接花博到來。

花博倒數100天音樂會熱鬧22日登場，金曲及人氣歌手樂團韋禮安、家家、蛋堡、圖騰樂團、Lulu（黃路梓茵）+台中優質樂團BIKE機踏車、929、銀巴士、一步樂團等超強卡司接力登場

花博推廣大使吳青峰登場，現場嗨翻，他暢談擔任大使及創作主題曲的心路歷程，他說，音樂是他最擅長的，也是最想跟大家溝通的方式，用這種方式去表達從小到大對花的喜愛，對他來說也是好的方式，希望大家傾聽傾唱。

吳青峰創作花博主題曲《請聽》第一次公開演唱。主題曲短版搶先聽日前在台中花博臉書粉絲專頁公布，不少歌迷事跟著旋律合唱。

新聞局表示，台中花博將於2018年11月3日至2019年4月24日在后里、外埔、豐原登場，台中市民可申請花博卡，市民持卡享一日免費入園；7月31日前可購買200元預售優惠票（全票350元），官網、GOMAJI團購網、蝦皮購物網、全家famiport紙票售票網、UDN電子票售票網、博客來實體票售票網或統一超商7-ELEVEN門市ibon均可購買，不另收手續費。

(中時 )

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