心疼！6歲女遭父鞭打1小時亡 醫師流淚：行醫16年最痛心場景

2018年07月23日 09:31 中時電子報 張國欽

狠父鞭打親生幼女致死，急救醫師心痛報警將他逮捕。（圖／翻攝「千奇百怪突發事Strange thing」臉書社團）

海南省萬寧市發生一起虐童致死案件！1名29歲蔣姓男子，狠心用皮鞭猛抽6歲女兒長達1小時，因全身瘀血傷重不治，醫師流淚在群組留言說：「這是我當醫生16年看過最痛心的場景，這父親連禽獸都不如，該槍斃！」

經警方調查，蔣男因女兒調皮與頂嘴，持衣架、皮鞭等物毆打，後來發現女兒傷重，才抱往醫院搶救，但仍回天乏術。

醫師救不回女童生命，流淚留言：「行醫16年生涯見過最痛心場景。」。（圖／翻攝「千奇百怪突發事Strange thing」臉書社團）

當時為6歲女童急救的萬寧市人民醫院急診科副主任蔡強文，事後在群組痛心地說：「今天下午讓我看到我執醫生涯16年最痛心的場景，下午5時左右，1名父親抱著自已親生的6歲女兒走進急診科，我馬上跑過去看了一下發現孩子已無心跳，呼吸，立即抱進搶救室進行搶救，我和我的同事們用盡該用的方法搶救了30多鐘，最後還是無法將這位可憐的小女孩救活，讓我忍不住流淚。」

「為什麼這麼幼稚的小女孩生命會死在自已的父親手中？」蔡強文氣憤報警逮捕女童父親。據了解，這名6歲女童因為調皮遭父親關在屋裡用皮鞭猛抽整整1個小時，導致全身青紫，瘀血，發黑，直到斷氣才抱到醫院救治，「這父親連禽獸都不如，該槍斃！」。

(中時電子報)