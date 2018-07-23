淡水不只夕陽美！「愛心石滬」添浪漫、日式古宅懷舊趣

2018年07月23日 09:26 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

因為北捷開通，淡水成為北台灣人假日遊玩好去處，然大多數人來淡水多是逛老街、賞紅毛城、看夕陽！其實在地淡水人玩得可不只這樣呢！近來就有人在淡水沙崙拍攝到圍起來的「愛心石滬」，浪漫100％！夏天熱呼呼，乘船遊覽「藍色公路」看碧海藍天吹涼風、揮灑色彩畫淡水「袋」著走、DIY魚丸好美味、走訪淡水第一老街看日式古宅，拍懷舊照片品歷史！今夏淡水之旅有「藝」思！

滬尾偕醫館，是新北市市定古蹟之一，也是台灣「北部」第一家西式醫院。

暑期滬尾漁村體驗活動，即將開始囉！新北市政府農業局與淡水區漁會今年再度合作，結合石滬體驗、搭乘娛樂漁船、一系列DIY活動，及帶領民眾重返淡水第一街:重建街，探索200年歷史循山勢而建的街屋，提供民眾體驗不同層次的淡水漁業文化，歡迎大家來參加有趣又好玩的體驗活動。

大小朋友聽著淡水船長解說如何用「石滬」捕魚。

●「愛心石滬」好浪漫！大小朋友「淨灘」愛環保

澎湖七美有「雙心石滬」，成為戀人聖地！然在淡水漁人碼頭附近近來也有人捕捉到美麗的「愛心石滬」！為何會有這浪漫奇景呢？據農業局表示，石滬漁業是利用大自然潮汐的變化及魚類的習性，所發展出的一種生態漁法，為保存傳統漁作文化及發展觀光新景點，將淡水沙崙石滬以最完美的型態呈現在民眾視野裡，讓逐漸沒落的石滬漁作再展風華。

夏日淡水海邊洋溢著濃濃海洋風情。

在這裡，能看到船長是如何用石滬進行捕魚的，要使用不同的漁網和工具，不同季節能看到的魚種也不一樣！在石滬等待漁獲，感受海洋的豐饒，大小朋友離開前隨手淨灘，為海洋環境盡一份力。

發揮創意！獨一無二的彩繪帆布包就完成了。

●彩繪帆布包好繽紛！動手做魚丸吃鮮美

告別校園後，你有多久沒上過「美術課」了呢？來淡水漁會發揮你的創意飆色彩吧！水彩調色變變變，淡水夕陽西下，紅霞滿天，在渡船頭上聽民歌！獨一無二的彩繪帆布包就完成了，將淡水之美「帶」著走！

淡水魚丸採用的是新鮮「鯊魚肉」，包裹著絞肉和ＸＯ醬，吃起來微辣更別有風味。

來到淡水總會吃「魚丸」，但你可曾過親手包過呢？淡水魚丸採用的是新鮮「鯊魚肉」，包裹著絞肉和ＸＯ醬，吃起來微辣更別有風味。雖說大家熟悉的淡水魚丸是「橢圓形」，然在大小朋友創意包裝下，各種形狀都有，但嘗起來都一樣美味。

搭乘娛樂漁船欣賞遼闊的河岸景色，飽覽兩岸風光。

●海鮮宴席好下飯！「藍色公路」品涼風

來到淡水怎麼不吃尚鮮海產呢？由淡水漁會安排的小旅行連吃的也不簡單！選在漁人碼頭的區「魚藏海鮮宴會廣場」吃中餐，吻仔魚搭配鮮蔬、鳳梨蝦球、紅燒豬蹄、櫻花蝦油飯、竹筍雞湯等吃得到海陸原味，鮮甜爽口好下飯。

選在漁人碼頭的區「魚藏海鮮宴會廣場」吃中餐，料多味美。

吃飽喝足後，搭乘娛樂漁船欣賞遼闊的河岸景色，飽覽兩岸風光，遙望紅毛城、悠遊淡水河，夏天裡的淡水河充滿神秘與浪漫，吹拂著涼風，乘風破浪，享受夏日獨有的河上風光。

淡水老街層層階梯，成為不少藝術家取材好地方。（新北市漁業處提供）

●淡水第一老街品歷史！日式古宅尋復古

在大多數人印象，總以為淡水老街是捷運站出來那個聚集各式商店的那條街！然在地淡水人可不是這樣想呢！淡水第一老街是位崎仔頂山崙上的「重建街」！重建街原本是條蜿延五、六百公尺的歷史街道，是昔日滬尾街時代的頂街，從19世紀末到20世紀中葉一直是繁榮鼎盛。現在這裡依舊維持老街風貌，有特色彩繪、文創部落，豐富老街的生命與色彩，隨手一拍都是美如明信片的風景。

多田榮吉故居是典型的日式建築，除可眺望觀音山與淡水河風景，也可享受靜謐的環境氛圍。（本報系記者 譚宇哲翻攝）

來淡水品日式古宅！淡水人推薦的景點是「多田榮吉」的故居！生於日治時代的多田桑是淡水知名企業家、地方官員！他的故居是紅檜木搭建的和式建築物，有濃濃的日式老屋氛圍，居高臨下，建築內部有三層落差的變化，見證當年興盛與繁華。

由新北市政府漁業處與淡水區漁會度合作的「重石」淡水老時光一日遊！在漁會臉書社團發起「尋找老照片」互動遊戲。（圖取自淡水區漁會Facebook）

●淡水漁會有新意！臉書打卡玩互動

數位時代來臨，傳統農業、漁業都面臨瓶頸，如何在紅海創出新「藍海」呢？結合觀光是不錯的選擇！由新北市政府漁業處與淡水區漁會度合作的「重石」淡水老時光就能看到很多新創意！

鼓勵旅客自行攜帶「環保杯」、大小朋友來「淨攤」。

參團的旅客能聽到在地人生動有趣的解說，瞭解淡水「前世今生」、特色景點外！主辦單位也在臉書上提供互動拍照打卡遊戲，看完古早照片後，歡迎遊客實地到場拍照，再將自己拍好的照片上傳，能看到每個人鏡頭下不同的美麗淡水！鼓勵旅客自行攜帶「環保杯」、大小朋友來「淨攤」，在旅程中也能做環保！完成任務後，還能拿到小禮物當成伴手禮！

趁著暑假來淡水玩玩吧！從吃喝玩樂體驗不同樂趣。

「人生如果不是一場美好的冒險，那就什麼也不是了。」暑假快過一半，不妨相揪好友來趟「淡水之旅」！逛老街、嘗阿給、喝阿婆酸梅湯、買鐵蛋外，也來體驗到地淡水人的真正旅行！淡水等著你！

(中時電子報)