坐博愛座被逼讓位！正妹與大媽開戰 蛋糕也遭殃

2018年07月23日 09:32 中時電子報 黃眉青 /綜合報導 /綜合報導

究竟什麼人可以坐博愛座，一直以來是爭議不休的話題，台北一名妙齡女網友發文，表示日前下班買完蛋糕，身體疲累坐在博愛座休息，卻被中年婦人要求讓位給她先生，女網友氣不過理論，演變成車上上演全武行，女網友驗傷詢問是否該提告，引起正反兩面論戰。

女網友22日在《爆料公社》貼出兩張受傷照片，照片中女子手、腳紅腫，女子無奈表示，昨天因為家人生日，她下班趕去買生日蛋糕，買完後坐在博愛座休息，之後上車的中年婦人要求女網友起身，讓位給她先生，但女網友認為「博愛座是給需要的人，不是給老人」不予理會，當另一名乘客起身讓位時，這名中年婦人突然往女網友身上壓，壓壞女網友的蛋糕。

女網友不滿蛋糕被壓壞，立即引爆衝突。女網友指控，婦人不僅壓壞蛋糕，還狠踩她腳，隨後女網友也踩回去，結果演變成雙方在車上互踹，婦人甚至扯女子頭髮，直到婦人先生與一旁乘客拉開2人，才結束全武行。

女子事後驗傷，問其他網友是否「該提告」，對於坐博愛座休息，女網友認為她「沒有做錯」。不過貼文一出引起網友正反兩極評論，有人支持女網友提告「如果真是這樣，不告對不起自己」、「博愛座本來就讓給有需要的人~不是道德約束的藉口」、「真的覺得博愛座可以廢除了」、「博愛座大家都能使用，不是只有年長者可以坐」

也有人認為女網友行為不妥，質疑「既然有年長者需要坐，妳還是要霸著，就是妳的問題了！ 妳是懷孕了？還是腿殘了？」、「從頭到尾就只是當事人一方說法，怎麼不po 一下事發經過的錄影或對話」

(中時電子報)