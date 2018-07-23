綠營為何猛攻蔣月惠和韓國瑜 人渣文本：西瓜抓狂現象

2018年07月23日 09:35 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

屏東縣議員蔣月惠在抗議強拆過程中咬了女警一口，遭外界譴責。但之後真相揭露後，一夕之間，民進黨屏東縣長潘孟安就此黑掉，更讓公勇路案遭外界稱為是大埔案翻版。「人渣文本」周偉航對此表示，民進黨在西瓜區執政已久，蔣月惠再怎麼吵鬧也於事無補，但民進黨怎麼會抓狂到這種地步，那是因為心虛。

周偉航於《蘋果論壇》撰文指出，民進黨會選擇狠打蔣月惠的原因，很大部分是沒有動腦，在「西瓜區」過的太爽，所以也知道執政績效和得票是「不成比例」的，因此，蔣月惠的出現讓民進黨大抓狂。不過，民進黨狠打的不止是蔣，現在只要看到潛在威脅對手，民進黨都要盡一切力量打倒敵人。這也可在高雄和台南看到。

如國民黨高雄市長候選人韓國瑜投入選戰，讓不少民進黨人感到威脅，開始猛烈攻擊韓國瑜，明明韓國瑜占盡優勢，最後有可能輸民進黨高雄市長候選人陳其邁10%，但民進黨照樣抓狂猛打，不就是心虛嗎？台南市長選戰也是，民進黨台南市長候選人黃偉哲大幅領先，但看到無黨籍候選人「虧雞福來爹」林義豐暴紅，也是大抓狂，猛攻林義豐的建案問題，不也是心虛？

蔣月惠抗議公勇路拆遷案，民進黨好好處理可將局勢掌握在自己手裡，但民進黨的心虛和抓狂，產生巨大的負面效應，如果民進黨再這樣下去，或許正如台北市長柯文哲要大家看電影《武狀元蘇乞兒》最後片段一樣：「丐幫有多少弟子不是由我決定，而是由你決定的，如果你真的英明神武，使得國泰民安，鬼才願意當乞丐。」但民進黨就是想不透。

(中時電子報)