獨家》蛻變與重生！高雄圓山飯店不一樣了

2018年07月23日 09:45 工商 姚舜

清晨，天剛破曉，在高雄圓山飯店客房陽台眺望飯店的花園泳池，宛如置身異國度假酒店。（攝影／姚舜）

高雄圓山飯店愈夜愈美麗，白天 與夜晚氣質氛圍大不同。（攝影／姚舜）

哇！高雄圓山飯店變得不一樣了！這個老字號的觀光飯店經圓山飯店董事長張學舜重新定位為「度假莊園酒店」，並且除了翻修泳池、 增設池畔「坐望林」休憩涼亭，以及「祕境咖啡廳」與健身房外，更慧眼獨具的新建了一條連接澄清湖的景觀木棧道，使得整個飯店的氣質大翻轉，成了坐擁澄清湖腹地、古典與現代交融、「喜新戀舊」的度假酒店。

「以前大家只注意高雄圓山的館內故事」、「現在我們要與館外美景連結」，張學舜道出了高雄圓山飯店「蛻變與重生」的初始發想。他並強調，高雄圓山飯店的改變，「只花了11個月時間」。

高雄圓山飯店客房擁有無敵景觀視野，在寬敞的陽台上可以直接欣賞澄清湖美景。（攝影／姚舜）

佳擁地利並有佳景觀的高雄圓山飯店，愈夜愈美麗。（攝影／姚舜）

高雄圓山飯店全新打造的景觀木棧道，入夜後的光雕與飯店相互輝映，非常浪漫。（攝影／姚舜）

很多人不知道，成立於1957年的高雄圓山飯店，最早蓋在高雄愛河旁，1971年才遷至現址澄清湖畔。獨特的歷史背景、全世界少見的挑高宮庭式建築，使高雄圓山與台北圓山一樣，了接待各國政要名流、好萊塢影視名星的首選。只是，隨著時光淘洗、歷史遞嬗，高雄圓山飯店，老了、也舊了，在現實且殘酷的市場競爭中，逐漸褪色、也逐漸被人遺忘。也就是因為如此，張學舜決定繼台北圓山飯店之後，以「生活美學+慢活旅遊」概念重新包裝高雄圓山，企圖讓走過一甲子的飯店重生再出發。

有「台灣西湖」之稱的澄清湖，是高雄第一大湖，占地達375公頃的澄清湖風景區更以「二橋、六勝、八景」，成為南台高雄名勝。張學舜就是挾「與澄清湖為鄰」的地利優勢推動高雄圓山飯店的再造。其中最重要的工程就是興建一座全長近200公尺、高10公尺的景觀木棧道，緊臨飯店全新改建的無邊際泳池的此一棧道，連接了飯店與澄清湖園區，完工啟用後，澄清湖也儼然成了高雄圓山飯店「附屬休閒遊憩設備」，地氣一通，就什麼都通了。

除了澄清湖，下榻高雄圓山飯店的客人亦可就近造訪鳥松濕地，在到蟲鳴鳥叫聲中欣賞生態。（攝影／姚舜）

鳥松濕地中長滿了許多會招蜂引蝶的蜜源植物，這個季節前往，可以輕易看到蝴蝶採蜜的畫面。（攝影／姚舜）

到高雄圓山飯店度假，可以搭飯店安排的接駁車造訪衛武營國家藝術文化中心。（攝影／姚舜）

高雄圓山人飯店設計有「高爾夫假期」住房專案，安排客人就近到澄清湖高爾夫球場揮桿。（攝影／姚舜）

高雄圓山飯店新設的「祕境咖啡廳」，是以二樓的轉角套房改造，客人可在此享用Brunch早午餐、下午茶。（攝影／姚舜）

高雄圓山飯店全新打造的景觀木棧道，沿途綠意環繞，從這裡走到澄清可欣賞生生態美景。（攝影／姚舜）

圓山飯店董事長張學舜推動高雄圓山飯店再造工程，並以「莊園度假酒店」新定位再出發。（攝影／姚舜）

高雄圓山飯店在部份套房中備有望遠鏡，讓客人可以更仔細觀察並欣賞飯店園區與澄清湖的生態美景。（攝影／姚舜）

高雄圓山飯店斥資興建了一座全長近200公尺、高10公尺的景觀木棧道，客人可沿此步道直接從飯店走到澄清湖。（攝影／姚舜）

在設計師、花園大師、時尚與生活美學達人「大家一起來幫忙」後，現今的高雄圓山飯店非凡器宇依舊，卻增加品味元素。改建後的無邊際泳池，確實有一股歐洲莊園豪宅的風格氣韻。緊臨泳池由昔日工寮倉庫改造的「佳望林」歇腳亭，被翠林環繞、怡然舒心、寧靜澹泊。坐在飯店二樓由轉角套房改造的「祕境咖啡廳」內，慢活旅人可以無敵美景佐點，並聆聽蟲鳴鳥叫，對終日「在水泥森林中討生活」的現代人而言，這未嘗不是一種「心靈奢華新體驗」。

經過時間的淬煉，高雄圓山飯店有些牆面因掉漆而斑駁，新規畫的健身房內還放著一「建中牌」的身高體重計，這些，張學舜都沒打算花大錢重漆或添購新設備。只因他覺得，「歷史，是無可取代的資產」，也就是這樣的理念，在高雄圓山飯店，「老東西」與「舊樣貌」流洩著一股濃濃的「時間感」，提醒世人不要忘記這裡過去曾有的輝煌。

高雄圓山飯店第一線服務同仁的制服也變了，白色棉質襯衫配著米黃色的卡其褲，一身清爽俐落且接近了與客人之間的距離。配合環境再造，高雄圓山飯店增加了定時定點在左營高鐵站、衛武營捷運站的房客免費接駁服務 。下榻飯店的旅人可以放空自己、定點度假，可可以串連衛武營藝術中心、澄清湖、鳥松溼地，規畫一趟結合藝術、歷史與生態的假期。

為使「服務功能極大化」，高雄圓山大飯店並自即日起推出戶外花園婚禮派對、高爾夫假期、親子遊憩等各項餐飲住房優惠專案，同時將在本月28日舉辦「湖畔莊園嘉年華」 活動，以愛情浪漫美好、親子休閒為訴求，搭配時尚繽紛的整體色彩佈置，正式向外界公開高雄圓山飯店的蛻變與新定位、新面貌與新服務。

(工商 )