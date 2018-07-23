獨家》蛻變與重生！高雄圓山飯店不一樣了

哇！高雄圓山飯店變得不一樣了！這個老字號的觀光飯店經圓山飯店董事長張學舜重新定位為「度假莊園酒店」，並且除了翻修泳池、 增設池畔「坐望林」休憩涼亭，以及「祕境咖啡廳」與健身房外，更慧眼獨具的新建了一條連接澄清湖的景觀木棧道，使得整個飯店的氣質大翻轉，成了坐擁澄清湖腹地、古典與現代交融、「喜新戀舊」的度假酒店。
「以前大家只注意高雄圓山的館內故事」、「現在我們要與館外美景連結」，張學舜道出了高雄圓山飯店「蛻變與重生」的初始發想。他並強調，高雄圓山飯店的改變，「只花了11個月時間」。
很多人不知道，成立於1957年的高雄圓山飯店，最早蓋在高雄愛河旁，1971年才遷至現址澄清湖畔。獨特的歷史背景、全世界少見的挑高宮庭式建築，使高雄圓山與台北圓山一樣，了接待各國政要名流、好萊塢影視名星的首選。只是，隨著時光淘洗、歷史遞嬗，高雄圓山飯店，老了、也舊了，在現實且殘酷的市場競爭中，逐漸褪色、也逐漸被人遺忘。也就是因為如此，張學舜決定繼台北圓山飯店之後，以「生活美學+慢活旅遊」概念重新包裝高雄圓山，企圖讓走過一甲子的飯店重生再出發。
有「台灣西湖」之稱的澄清湖，是高雄第一大湖，占地達375公頃的澄清湖風景區更以「二橋、六勝、八景」，成為南台高雄名勝。張學舜就是挾「與澄清湖為鄰」的地利優勢推動高雄圓山飯店的再造。其中最重要的工程就是興建一座全長近200公尺、高10公尺的景觀木棧道，緊臨飯店全新改建的無邊際泳池的此一棧道，連接了飯店與澄清湖園區，完工啟用後，澄清湖也儼然成了高雄圓山飯店「附屬休閒遊憩設備」，地氣一通，就什麼都通了。
在設計師、花園大師、時尚與生活美學達人「大家一起來幫忙」後，現今的高雄圓山飯店非凡器宇依舊，卻增加品味元素。改建後的無邊際泳池，確實有一股歐洲莊園豪宅的風格氣韻。緊臨泳池由昔日工寮倉庫改造的「佳望林」歇腳亭，被翠林環繞、怡然舒心、寧靜澹泊。坐在飯店二樓由轉角套房改造的「祕境咖啡廳」內，慢活旅人可以無敵美景佐點，並聆聽蟲鳴鳥叫，對終日「在水泥森林中討生活」的現代人而言，這未嘗不是一種「心靈奢華新體驗」。
經過時間的淬煉，高雄圓山飯店有些牆面因掉漆而斑駁，新規畫的健身房內還放著一「建中牌」的身高體重計，這些，張學舜都沒打算花大錢重漆或添購新設備。只因他覺得，「歷史，是無可取代的資產」，也就是這樣的理念，在高雄圓山飯店，「老東西」與「舊樣貌」流洩著一股濃濃的「時間感」，提醒世人不要忘記這裡過去曾有的輝煌。
高雄圓山飯店第一線服務同仁的制服也變了，白色棉質襯衫配著米黃色的卡其褲，一身清爽俐落且接近了與客人之間的距離。配合環境再造，高雄圓山飯店增加了定時定點在左營高鐵站、衛武營捷運站的房客免費接駁服務 。下榻飯店的旅人可以放空自己、定點度假，可可以串連衛武營藝術中心、澄清湖、鳥松溼地，規畫一趟結合藝術、歷史與生態的假期。
為使「服務功能極大化」，高雄圓山大飯店並自即日起推出戶外花園婚禮派對、高爾夫假期、親子遊憩等各項餐飲住房優惠專案，同時將在本月28日舉辦「湖畔莊園嘉年華」 活動，以愛情浪漫美好、親子休閒為訴求，搭配時尚繽紛的整體色彩佈置，正式向外界公開高雄圓山飯店的蛻變與新定位、新面貌與新服務。
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