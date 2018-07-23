台東》年底選戰 蔡英文：非執政縣市也希望能執政

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蔡英文總統台東之旅被認為為黨籍候選人輔選的政治意味濃厚，蔡英文今天表示，她對其團隊的表現非常有信心，無論在中央和地方執政成績都不錯，也有持續往前推進的目標。希望年底縣市長選舉，目前民進黨執政縣市仍繼續執政，非執政縣市也希望能有機會執政，讓地方選民可以有不同感受。

蔡英文昨天和今天進行的台東之旅，一路上帶著台東縣長參選人劉櫂豪同行，尤其在原住民部落為劉爭取選票，被認為選舉意味濃厚。

蔡英文今早與媒體早餐敘表示，台東她算是常來，此行由劉櫂豪安排走過很多點，有些是原住民部落，但就如她昨天所言，出訪到台東的三個目標是觀光、農業和了解部落各種建設和長照。

她說，在此行之後，台東每個鄉鎮市她幾乎都走過，只剩一個地方她下次一定補起來，台東對她而言很重要，是必須來關切的地方，其發展潛力也不容小覻，因此無論在中央或地方都要盡全力讓台東好的發展機會，也希望全台灣民眾都可以來台東看看。

蔡英文提到昨天與地方交換意見，認為很多人才在都會區工作一段時間後，都想回來台東創業，也為台東帶來另一波台東創業發展機會，此次主要目的仍在關心地方產業、觀光。

至於選舉，她說，在此階段，她對團隊非常有信心，地方執政成績不錯，地方治理也展現其能量，行政部門也在行政院長賴清德領導下，很多改革有初步成果出現，總體經濟表現不錯，很多建設也如火如荼展開且加速執行，從執政團隊努力做事和建設台灣的企圖心來看，團隊也有持續往前推進的目標，「我相信不會是在選舉，就是平常大家也都可以感受到。」

至於年底選舉目標，蔡英文強調，就是希望 現在執政地方能夠持續執政，讓執政者可完整呈現地方建設、地方政策事務和想做的事情，不是民進黨執政縣市也希望有機會執政，讓地方選民可以有不同感受。

(工商 )

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