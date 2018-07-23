3年多議員生涯 蔣月惠吐内心話：我有點灰心

2018年07月23日 10:23 中時電子報 李月華 /綜合報導 /綜合報導

屏東縣議員蔣月惠，因有別於傳統政治人物的憨直以及持續為庶民及社運發聲的堅持，而在藍綠惡鬥的政壇殺出一條路。然而爆紅才沒幾天，她吐露內心話：有點灰心，真想休息。

蔣月惠今早在臉書PO文，「說真的3年多的議員生涯，除了處理不完的服務案件，看人臉色的行政權單位 ，我真想休息 ，因為只看到政治利舆權互相打滾， 什麼都沒有，看不到選民的熱情，内心話我有點灰心。」

蔣的一生幾乎都是為了羅騰園而活，從站在路口拉琴義賣的「異類」，到踏上屏東最高民意殿堂當議員，她從不曾捨棄羅騰園招牌。羅騰園主要收容肢智障患者，但蔣月惠擔任協會理事長後幾乎來者不拒，連一家9口前來寄居，她也大方收容。每天天一亮就有十多張口等著吃飯，逼著蔣月惠上街頭，拉著音調始終不準的小提琴，與民眾揮手致意，就算是10塊零錢，她也像恩人般不斷點頭致意。

看似議員風光的背後，蔣月惠常大嘆，近年來經濟不景氣影響民眾捐款意願，加上有人看到她當選議員後，覺得院生不需要再接受外界援助，捐助款項逐年變少，但她仍不改其志，每天站在街頭，不是在募款、就是在募款的路上，這就是蔣月惠與羅騰園的日常。

過去的蔣月惠可以一年345天，天天到汙染的皮革廠蒐證，除了她毅力驚人，也可能因為對方根本沒把她放在眼裡，才讓她得以在月黑風高中持續站崗。外界將蔣月惠比擬為好萊塢女星茱莉亞‧羅勃茲在電影《永不妥協》裡飾演的環保大嬸艾琳‧布羅克維齊。

為抗議屏東火車站前公勇路拆遷不公，蔣月惠在抗爭過程中張口咬傷女警，事後赴警局道歉因沒人搭理而嚎啕大哭，不料因此爆紅，成為全國媒體報導焦點。她上周五北上受訪，一日通告費33250元全數捐給羅騰園。今天(23日)她仍然行程滿檔，要先後接受年代、東森、中天、三立、公視的政論節目訪問。

(中時電子報)