NBA》火箭總管最得意交易 竟不是換哈登？

火箭總管莫瑞(左)去年夏天也從快艇挖來保羅。(美聯社)

友善列印
中時電子報

從2007年開始接掌火箭總管職位的莫瑞，在這11年期間做出不少相當大膽的交易，不過他在23日坦承，這些年來讓他自己感到最得意的1筆交易，竟然不是2012年從雷霆換來「大鬍子」哈登，而是2009年「偷」到羅瑞！

羅瑞在2009年2月19日交易截止日前夕，透過火箭、灰熊與魔術的3方交易，從灰熊跳槽火箭，當時火箭先發主控是布魯克斯，且跟姚明擁有不錯默契，羅瑞只有當替補的份，沒想到他逐漸進化，甚至搶下火箭先發控衛位置。

「我當時認為羅瑞很適合火箭，且可以作出貢獻，」莫瑞表示，「他是很出色的防守者，也很會搶籃板球，他可在半場進攻或快攻衝擊籃框，且站上罰球線，他清楚自己的角色，除了知道怎麼把球交給姚明，也融入火箭體系。」

可惜羅瑞卻跟前火箭總教練麥克海爾鬧不合，加上卓拉吉奇冒出頭，莫瑞只好把羅瑞「賤價」換去暴龍，如今羅瑞已成暴龍一哥，有望在新球季跟里歐納德攜手挑戰連兩年搶下例行賽東區第1紀錄，恐怕會讓莫瑞相當懊悔。

莫瑞也是2012年把林書豪從尼克挖到火箭的關鍵人物之一，卻在短短2年後，就把豪哥再次換去湖人，如今更有機會打造哈登、保羅與安森尼的火箭全新鐵三角，只能說莫瑞確實很有一套，就看火箭下季能否一舉奪冠！

(中時電子報)

NBA》御用記者驚爆 里歐納德會跟… 世足》不滿種族歧視 厄齊爾退出…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。