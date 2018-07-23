NBA》火箭總管最得意交易 竟不是換哈登？

2018年07月23日 10:09 中時電子報 黃及人

從2007年開始接掌火箭總管職位的莫瑞，在這11年期間做出不少相當大膽的交易，不過他在23日坦承，這些年來讓他自己感到最得意的1筆交易，竟然不是2012年從雷霆換來「大鬍子」哈登，而是2009年「偷」到羅瑞！

羅瑞在2009年2月19日交易截止日前夕，透過火箭、灰熊與魔術的3方交易，從灰熊跳槽火箭，當時火箭先發主控是布魯克斯，且跟姚明擁有不錯默契，羅瑞只有當替補的份，沒想到他逐漸進化，甚至搶下火箭先發控衛位置。

「我當時認為羅瑞很適合火箭，且可以作出貢獻，」莫瑞表示，「他是很出色的防守者，也很會搶籃板球，他可在半場進攻或快攻衝擊籃框，且站上罰球線，他清楚自己的角色，除了知道怎麼把球交給姚明，也融入火箭體系。」

可惜羅瑞卻跟前火箭總教練麥克海爾鬧不合，加上卓拉吉奇冒出頭，莫瑞只好把羅瑞「賤價」換去暴龍，如今羅瑞已成暴龍一哥，有望在新球季跟里歐納德攜手挑戰連兩年搶下例行賽東區第1紀錄，恐怕會讓莫瑞相當懊悔。

莫瑞也是2012年把林書豪從尼克挖到火箭的關鍵人物之一，卻在短短2年後，就把豪哥再次換去湖人，如今更有機會打造哈登、保羅與安森尼的火箭全新鐵三角，只能說莫瑞確實很有一套，就看火箭下季能否一舉奪冠！

(中時電子報)