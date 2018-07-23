2018年07月23日 10:10 中時 范振和

花蓮縣長傅崐萁表態不參選桃園市長。（資料照）

唯一支持陳學聖！傅崐萁宣布不參選桃園市長！「誠摰呼籲集中所有力量，支持陳學聖，支持楊敏盛主委！」外傅花蓮縣長傅崐萁將投入桃園市長選局，23日上午記者會中，他給了明確的答案。

傅崐萁指出，這段期間桃園各界對他厚愛和疼惜，希望他能把在花蓮3屆立委、9年縣長，九連霸5星級長的經驗帶到桃園分享，桃園是六都最有機會發展成為國際城市都會，有旺盛生命力和發展潛力，因而非常多桃園的鄉親鼓勵他，在這裡，他城摰地感恩桃園鄉親。

但經過再三考慮，這是大是大非的問題，台灣人民能不能贏回台灣，讓台灣不再向下沈淪，讓民進黨不再掏控毀壞台灣，讓台灣找回重新發展的機會，這是非常重要，如何團結勝選，集中所有力量，這是唯一考量，他從不懼戰、也不求戰，如何有最大力量，讓民進黨北三都「火燒連環船」，不是為一己之私，要推翻不公不義的政府，集中所有最大在野力量，是勝選關鍵。

傅崐萁誠摰呼籲集中所有力量，支持陳學聖，支持楊敏盛主委，以宏觀格局，贏回台灣為主要目標。他表示，他是桃園女婿，對桃園有感情，不要讓民進黨躺在家裡選，要翻轉2020總統大選，就應先決戰2018，讓蔡英文政權下台，期待吳敦義主席有卓越領導，要保一都還是兩都，集中所有力量，民進黨就是在2014選舉時，五都打敗國民黨，才有2016的勝選，2018是2020的前哨戰，如果目標只有1都或兩都，如何在2020翻轉台灣？

他指出，桃園選情低迷，必須集中所有力量，集中所有在野，團結一致，才能擊敗民進黨候選人，成功不必在我，國民黨如果沒辦法集中在野力量，還分散整體氣勢，最後就是讓民進黨得利。

(中時 )