娶百億千金轉行當餐廳大亨 男星許願鎖密爆懷二胎

2018年07月23日 10:19 中時電子報 吳品瑤

「Lollipop@F」成員阿緯(劉峻緯)2年前樂娶中菲行國際物流創辦人的千金錢文儀(豆豆)，同年底女兒「錢錢」來報到，幸福三口之家正式組成，雖然老婆娘家開的公司年收入破百億，然阿緯本身也相當爭氣，淡出演藝圈後，將港式飲茶「點點心」引進台灣，經營的有聲有色還頻開新據點，目前年收破億，轉型相當成功。

今天是阿緯結婚兩周年紀念日，忙碌的他規劃了旅行帶家人出去走走，同時感性在臉書po文，表示這段日子其實自己多半忙於工作，「每天都像機器人一樣，早出晚歸」，他感念老婆雖不喜歡他陪家人時間太少，還卻還是體諒他創業過程辛苦，選擇包容不計較，而事業心很重的阿緯表示，未來十年內很可能還是過著這樣的生活，「但結婚紀念日我還是會排除萬難陪你出來走走，兩週年快樂❤」。

阿緯承諾愛妻不管再忙「結婚紀念日一定要排除萬難，不然日子會變得更艱難」，也隨文附上一家三口出遊的溫馨照片，其中有張照片，是一個雙心大鎖頭上寫著願望，「錢錢平安長大，小北B健健康康，緯豆幸福」，粉絲立刻抓到亮點，認為阿緯暗示了老婆豆豆又懷孕了，加上豆豆衣著寬鬆，四肢纖細但腹部微微隆起，一切都像在暗示夫妻倆有了二寶，因此紛紛在留言區送上恭喜。

(中時電子報)