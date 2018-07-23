東京的數位藝術博物館給人全新奇幻的視覺享受

由森大樓、teamLab、EPSON等共同營運的「數位藝術博物館」6月21日在東京台場開幕後一票難求。(黃菁菁攝)

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數位藝術博物館中的作品強調無界線概念，觀眾可隨心所欲的與作品互動。(黃菁菁攝)
數位藝術博物館中的作品強調無界線概念，觀眾可隨心所欲的與作品互動。(黃菁菁攝)
數位藝術博物館中的作品強調無界線概念，觀眾可隨心所欲的與作品互動。(黃菁菁攝)
數位藝術博物館的「學習的未來遊樂園」裡，小朋友當場畫的魚，立刻投影到牆上、地上，並生動地游了起來。(黃菁菁攝)

由森大樓、teamLab、EPSON等共同營運的「數位藝術博物館」6月21日在東京台場開幕後一票難求。在1萬平方公尺的展場裡，展示包括全球首度公開的50件3D數位無界藝術創作，帶給人們奇幻的視覺享受，觀眾可用自己的身體進入作品去探索，更叫人嘖嘖稱奇。

這個博物館的全名是「MORI Building DIGITAL ART MUSEUM: EPSON teamLab Borderless」，採用無界線(Borderless)的概念，每件作品之間沒有界線，有些還互相連貫融合，作品與觀眾之間也沒有界線，作品會隨觀眾的互動而變化，不同的時間點會有不同的變化。

在數位藝術博物館中分為5大展區，在「Borderless World」展區，觀眾可以任意與作品互動，如用手碰觸花瓣，花瓣就會紛飛、散落；站在瀑布水流中，水流會改變方向；用手碰牆面的字，字會不見；手大力一揮還會揮出一片色彩或光芒；用手碰觸在青蛙上，青蛙就會跟你鞠躬等。

在「運動的森林」展區裡，有會隨色彩變化的攀岩等，可以鍛練空間辨別能力。在「學習的未來遊樂園」裡，可以讓小朋友發揮想像力，共同創造。小朋友當場畫的造型奇特的魚，馬上就投影到牆上、地上，並生動地游了起來。在「燈光森林」中，只要靠近燈，燈就會變色，並發出聲響亮，燈與燈之間還會互動！

(中時 )

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