這不是糖果！警局仿真毒品展示一次看個夠

2018年07月23日 10:44 中時 馮惠宜

警方大力執行青春專案反毒宣導，在參訪過程坪林派出所副所長柯宏志也向小朋友強調現今各類的新興毒品層出不窮。（馮惠宜翻攝）

糖果、餅乾、梅子粉、果凍或咖啡包竟然都是毒品華麗的包裝！有鑑於新興毒品氾濫，台中市太平警分局為了讓學童們建立防範毒品危害的安全意識，特別於學校到警局參訪時提供各式毒品仿真道具，實際教導孩童認識安非他命、K他命、搖頭丸及新興毒品可能呈現的樣貌，小朋友們除感到新奇，也深刻體會到新興毒品多樣貌，真的可能一個不小心就染毒。

台中市坪林國小暑期班30名師生利用校外活動的時段，由學校老師帶領下參訪太平警分局，正值暑假青春專案期間，警方為了讓學童們建立防範毒品危害的安全意識，特別提供各式毒品仿真道具，讓孩童認識新興毒品可能呈現的樣貌，以及會造成身體危害，活動中也提供許多交通安全、婦幼安全及廉政宣導，讓小朋友們收穫滿滿。

本次參訪過程警方著重青春專案反毒宣導，也推出坪林派出所副所長柯宏志講解及導覽，柯宏志也將自己在市警局少年警察隊服務的經驗及案例向小朋友強調毒品的危害性及造成身體損傷的嚴重性，尤其現今各類的新興毒品層出不窮，有時會被刻意包裝仿冒成糖果、餅乾

、梅子粉、果凍或咖啡包等形態，再藉機提供給無知的少年食用，陌生人給的零食千萬不可以收下，更不要好奇打開食用，以免造成無法挽回的後果，讓參訪的學童看了之後都直呼，不敢隨便吃陌生人提供的糖果了！

(中時 )