萌！小爪水獺移居花蓮！裸身享受日光浴拚「觀光」

2018年07月23日 10:31 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

本來要早點搬到花蓮的，沒想到「0206花蓮大地震」讓我們延遲了！小爪水獺年輕單身漢「喬巴」和「艾斯」搬家囉！台北市立動物園為了強化域外保育與提升動物福祉，透過TAZA（台灣動物園暨水族館協會）會員之間的跨機構合作，於7月4日護送小爪水獺「Nina」與「Hugo」夫妻第一胎所生的這兩隻雄性小爪水獺兄弟到花蓮遠雄海洋公園的「水獺戶外區」定居，展開新生活。歡迎所有喜愛小爪水獺的民眾，攜家帶眷或呼朋引伴到花蓮拜訪牠們！

「喬巴」和「艾斯」入住遠雄海洋公園「水獺戶外區」。（遠雄海洋公園提供）

由於小爪水獺奉行一夫一妻制，在野外通常是由同一個家族組成一個群體，具有強烈的領域性。去年底當「喬巴」和「艾斯」達到性成熟後（約1歲半左右），平常對孩子總是百般呵護的爸爸「Hugo」，就扮演起「虎爸」的角色，開始督促牠們跨出成年後的第一步。爸爸「Hugo」在「喬巴」已經滿兩歲時，態度嚴厲地驅趕牠出門，不容許「喬巴」繼續待在家族中，於是保育員便安排同年齡的「艾斯」作伴，暫時先讓兄弟倆一起搬到單身宿舍。

小爪水獺奉行一夫一妻制，在野外通常是由同一個家族組成一個群體，具有強烈的領域性。（台北市立動物園提供）

在「喬巴」和「艾斯」展開獨立生活時，台北市立動物園和遠雄海洋公園也同步啟動「小爪水獺域外保育族群管理及教育展示」計畫，一來希望讓兄弟倆擁有相對更寬廣、舒適的生活環境，二來可以增加小爪水獺域外保育的據點。原本安排在今年農曆年後就可以讓「喬巴」和「艾斯」搬到新家居住，無奈2月6日花蓮晚間發生芮氏規模6級的大地震，重創當地，遠雄海洋公園內的部分設施也遭受震度波及，因此「喬巴」和「艾斯」的Long Stay計畫只好暫緩實施。

小爪水獺年輕單身漢「艾斯」。（台北市立動物園提供）

「喬巴」和「艾斯」預定入住的「水獺戶外區」，在歷經數個月的整理和修復，並再三確認安全無虞之後，終於能安排牠們在7月4日啟程。當日早上在保育員和獸醫師的陪伴下，「喬巴」和「艾斯」像是抱著期待以久的心情，坐上專車離開生活兩年多的台北市立動物園前往位於花蓮的遠雄海洋公園。剛抵達陌生的環境時，兄弟倆看起來似乎有點緊張，膽小的「艾斯」會緊緊地跟隨在「喬巴」身旁，一見到陌生的人影就立即躲藏起來，所幸經過三天的適應後，牠們就已經習慣新的環境和保育員，不到一個星期，就能看到牠們趴在戶外活動場內，舒舒服服地享受著美麗東台灣的日光浴。

溫帶動物區的小爪水獺家族向來擁有超高人氣，每每吸引許多粉絲不遠千里，只為看看牠們可愛Q萌的身影。（台北市立動物園提供）

2月6日深夜發生的大地震，不僅導致花蓮地區多處建築物倒塌、多人傷亡，更重創花蓮地區的觀光業，人潮消退的態樣勢必讓災後重建更顯得雪上加霜。台北市立動物園溫帶動物區的小爪水獺家族向來擁有超高人氣，每每吸引許多粉絲不遠千里，只為看看牠們可愛Q萌的身影，如今「喬巴」和「艾斯」更以關懷大使的身份，搬到遠雄海洋公園居住，希望所有喜愛小爪水獺的粉絲們，能多多規劃到花蓮旅遊，順道去拜訪牠們，一起提振花蓮地區的觀光產值。

(中時電子報)