移工跳下水救落水男 仍回天乏術

警方在鄭子寮橋旁發現謝男停靠的機車。（程炳璋翻攝）

友善列印
中時

謝姓男子22日晚間6時許從北區鄭仔寮橋墜落鹽水溪，數名越南籍移工在對岸的安南區岸邊碰巧看見，趕緊騎著電動機車過橋救人，兩名黃姓移工跳河將謝男打撈到岸邊急救，謝男已無生命跡象，警消初步研判他溺斃死亡，警方23日將報請檢察官相驗釐清死因。

40餘歲的謝男打工維生，22日晚間6時許，她突然跑到北區鄭子寮橋附近，從橋上墜溪，當時中華北路雖車水馬龍，卻無人注意到有人落水。

謝男落水時，鄭仔寮橋對岸的安南區堤防上，正有數名越南籍移工趁休息運動，見到有人掉下水，一群人騎著電動車過橋到彼岸，兩名黃姓移工奮不顧身下水救人，將謝男打撈上岸。

移工趕到再下水施救已耗費了一番時間，謝男因落水過久，上岸時已無生命跡象，越南移工仍輪番施以心肺復甦術急救，直到警消到場才交由救護人員接手，惜仍回天乏術。

警方從岸邊停靠的機車追查到謝男身份，目擊的越南移工猜測謝男是跳河自殺，但他車上與家中都無留遺書，警方對他跳河輕生的動機不明。

謝母接到通知到場指認屍體，她向警方表示與兒子長期分居，並不知道他墜河原因，越南移工配合製作證人筆錄，警方將報請檢察官相驗釐清案情。

★中時電子報關心您：再給自己一次機會

自殺諮詢專線：0800-788995（24小時）

生命線：1995

張老師專線：1980

(中時 )

坐博愛座被逼讓位！正妹與大媽開… 詐騙集團佯賣可愛喵星人 6貓奴受…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。