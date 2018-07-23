移工跳下水救落水男 仍回天乏術

2018年07月23日 10:43 中時 程炳璋

謝姓男子22日晚間6時許從北區鄭仔寮橋墜落鹽水溪，數名越南籍移工在對岸的安南區岸邊碰巧看見，趕緊騎著電動機車過橋救人，兩名黃姓移工跳河將謝男打撈到岸邊急救，謝男已無生命跡象，警消初步研判他溺斃死亡，警方23日將報請檢察官相驗釐清死因。

40餘歲的謝男打工維生，22日晚間6時許，她突然跑到北區鄭子寮橋附近，從橋上墜溪，當時中華北路雖車水馬龍，卻無人注意到有人落水。

謝男落水時，鄭仔寮橋對岸的安南區堤防上，正有數名越南籍移工趁休息運動，見到有人掉下水，一群人騎著電動車過橋到彼岸，兩名黃姓移工奮不顧身下水救人，將謝男打撈上岸。

移工趕到再下水施救已耗費了一番時間，謝男因落水過久，上岸時已無生命跡象，越南移工仍輪番施以心肺復甦術急救，直到警消到場才交由救護人員接手，惜仍回天乏術。

警方從岸邊停靠的機車追查到謝男身份，目擊的越南移工猜測謝男是跳河自殺，但他車上與家中都無留遺書，警方對他跳河輕生的動機不明。

謝母接到通知到場指認屍體，她向警方表示與兒子長期分居，並不知道他墜河原因，越南移工配合製作證人筆錄，警方將報請檢察官相驗釐清案情。

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(中時 )