詐騙集團佯賣可愛喵星人 6貓奴受害

詐騙集團PO文佯稱販賣小貓，詐騙愛貓人士財物。示意圖。（達志影像/shutterstock提供）

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詐騙集團最近利用愛貓人士愛心，涉嫌於去年間多次在「寵寵」、「飛格」等多個寵物交易論壇上，PO文佯稱販賣小貓，詐騙愛貓人士財物，至少有6人上當被騙，檢警接獲報案，日前查獲提供該集團帳戶的潘姓男子，台北地檢署今天依幫助詐欺取財罪嫌起訴潘男，並繼續追查暱稱「艾倫吳」的詐欺集團其餘成員。

起訴書指出，詐騙集團成員「艾倫吳」，去年10月18日在「寵寵微積網路論壇」交易平台上張貼販賣自家所生小貓訊息，買家匯出2500元後，相約在捷運站面交，但買家等不到賣家出面，始知受騙。

10月19日，「艾倫吳」食髓知味，又在「飛格論壇」上張貼販售小貓訊息，誘騙民眾匯訂金1500元；10月23日、11月1日、8日及17日，陸續4次在「寵寵」論壇PO出小貓交易訊息，4度都分別詐騙得手2500元。

另去年10月，「艾倫吳」在P9網站上，張貼販養保養品訊息，騙走民眾4000元，總計該詐騙集團「艾倫吳」詐騙金額為1萬8000元。

事後，不少愛貓人士受騙，向警方報案；另外「寵寵」論壇也公告提醒愛貓人士小心詐騙，警方依據被騙愛貓人士所匯款的2個帳戶，查出帳戶所有人是潘姓男子，潘男甚至因一度不到案遭通緝。

北檢認定潘男提供帳戶提款卡、密碼供詐欺集團使用，為詐欺罪幫助犯，於今天提起公訴，另指揮警方繼續追查其餘詐欺集團成員。

(中時 )

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