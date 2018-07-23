推廣雜糧種植全國雜糧大豆契作主體聯盟成立

全國雜糧大豆主體聯盟成立，為復興雜糧大豆種植而努力。（許素惠攝）

友善列印
中時

為獎勵國內雜糧生產、提高農地利用、充裕並穩定雜糧貯運及供應、發展飼料及其他有關工業、促進農作物及畜牧增產，台灣區雜糧發展基金會號召農民進行雜糧復興運動，全國雜糧大豆契作主體聯盟應運而生，陪伴協助農友一同成長。

台灣區雜糧發展基金會董事長林源泉指出，農糧署的大糧倉政策就是要增加雜糧大豆的種植面積，俾減少對進口的依賴，該會今年力推國產雜糧復興運動計畫，和第一線的生產合作及糧行合作，讓計畫運轉更接地氣。

禾泰糧行負責人陳建瑋指出，透過國內雜糧生產面積的擴大，藉以提升國內糧食自給率，並於2020年達到國內雜糧生產面積10萬公頃的目標，是政府推動大糧倉計畫的宗旨。

林源泉表示，復興計畫主要為協助國內中小型雜糧契作主體，自雜糧源頭品種種源控管、國產雜糧分級標準化、向下延伸到食品加工業者對國產雜糧使用的接受度、通路商與消費者對國產雜糧的認知度，建構國產雜糧產銷供應鏈的標準作業模式為框架，整合中小型雜糧契作主體的生產能量，配合國產雜糧的食農教育的推動，以品牌化手段有效提升國產雜糧在消費者心中的信賴度。

陳建瑋說，契作現階段已成功媒合數十家雜糧契作主體形成一契作主體聯盟，目前契作面積已達1000公頃，未來亦將持續洽談有志於振興國產雜糧的契作對象，擴增聯盟規模。

(中時 )

吃屎哥向館長下戰帖「沒去就吃屎…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。