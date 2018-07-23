推廣雜糧種植全國雜糧大豆契作主體聯盟成立

2018年07月23日 11:09 中時 許素惠

為獎勵國內雜糧生產、提高農地利用、充裕並穩定雜糧貯運及供應、發展飼料及其他有關工業、促進農作物及畜牧增產，台灣區雜糧發展基金會號召農民進行雜糧復興運動，全國雜糧大豆契作主體聯盟應運而生，陪伴協助農友一同成長。

台灣區雜糧發展基金會董事長林源泉指出，農糧署的大糧倉政策就是要增加雜糧大豆的種植面積，俾減少對進口的依賴，該會今年力推國產雜糧復興運動計畫，和第一線的生產合作及糧行合作，讓計畫運轉更接地氣。

禾泰糧行負責人陳建瑋指出，透過國內雜糧生產面積的擴大，藉以提升國內糧食自給率，並於2020年達到國內雜糧生產面積10萬公頃的目標，是政府推動大糧倉計畫的宗旨。

林源泉表示，復興計畫主要為協助國內中小型雜糧契作主體，自雜糧源頭品種種源控管、國產雜糧分級標準化、向下延伸到食品加工業者對國產雜糧使用的接受度、通路商與消費者對國產雜糧的認知度，建構國產雜糧產銷供應鏈的標準作業模式為框架，整合中小型雜糧契作主體的生產能量，配合國產雜糧的食農教育的推動，以品牌化手段有效提升國產雜糧在消費者心中的信賴度。

陳建瑋說，契作現階段已成功媒合數十家雜糧契作主體形成一契作主體聯盟，目前契作面積已達1000公頃，未來亦將持續洽談有志於振興國產雜糧的契作對象，擴增聯盟規模。

(中時 )