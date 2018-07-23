葉俊榮證實見過陳維昭等多位台大遴委

2018年07月23日 11:55 中時 林志成

教育部之前否決台大校長當選人管中閔人事案，引發軒然大波，到現在未解。教育部長葉俊榮今天坦承，他已跟多位台大遴委會成員接觸過，並與召集人陳維昭談了1個多小時，未來將提出解套方案化解僵局。

葉俊榮今天早上接受廣播節目《蔻蔻早餐》的專訪，對於管案，他有進一步說明。他表示，蔡英文總統、行政院長賴清德找他出任教育部長，承諾台大校長遴選案上讓教育部有一些空間，打破過往各自立場，以溝通方式來解決。

葉俊榮說，之前教育部要求台大重啟遴選被拒絕，但若走司法訴訟又要花1到5年，他認為台大實在沒必要付出這麼大代價，因此他自己願意出來承擔，嘗試走出第3條路。

葉俊榮說，他處理台大校長遴選案有3個基本原則，分別是：明確法治基礎、維護學生權益及決策不能久拖。他也暗批管中閔，處理問題不能躲起來，自己要出來跟社會溝通，且不能認為自己一定對、對自己的指責都不對，這樣才是負責任。

在主持人追問下，葉俊榮坦承，他已跟台大校長遴選為召集人陳維昭及多位遴委見過面，跟陳維昭還談了1個多小時，瞭解事件過程，並傳達自己接任教長後將如何解決。據了解，葉俊榮與陳維昭見面，陳維昭未承諾重啟校長遴選，但雙方同意可以共商解套方案，打破僵局。

葉俊榮擔任教育部長，管案是他任迫切要處理的兩大重要議題之一（另一件是12年國教課綱），主持人問他，管案沒解決是否要辭職？葉表示，什麼事都有可能發生。

(中時 )