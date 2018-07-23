世足》不滿種族歧視 厄齊爾退出德國隊

德國隊國腳、英超兵工廠中場厄齊爾。(美聯社)

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中時電子報

德國隊在2018世足賽慘敗回國，效力於英超兵工廠的29歲中場厄齊爾(Mesut Ozil)今宣布退出國家隊，他憤怒表示「拒絕再為這些種族歧視的人效力」，並指責德國足聯與媒體、球迷歧視他的土耳其裔血統。

世足敗戰時，厄齊爾已經遭到極右派政黨與球迷攻擊，稱他「不是真正的德國人，沒資格代表德國」。厄齊爾貼出他與土耳其強人總統埃爾多安(Recep Tayyip Erdogan)的合照更加深了極右派的指控，埃爾多安的國際形象不佳，德國球迷不滿他趁機消費厄齊爾。

德國本來就有許多移民，不過土耳其因為是伊斯蘭國家，受到的歧視最嚴重。厄齊爾說：「我從沒見過其他隊友被稱呼德國波蘭裔，為什麼偏偏就強調我是土耳其裔？因為我是穆斯林嗎？我在德國出生長大的，為什麼不能接受我是德國人？」

厄齊爾在2014世足賽放棄了穆斯林重要的齋戒月，只為了幫德國拿下冠軍，沒想到2018世足賽卻變成戰犯，這太令人難受了。

德國總統史坦麥爾(Frank-Walter Steinmeier)、國家隊教練勒夫(Joachim Low)都表示支持厄齊爾，但他還是很失望。「這是個很艱難的決定，但我自2009年加入國家隊以來，我一直感覺不受重視、不被需要。」

厄齊爾說：「我與土國總統合影是因為我以身為土耳其裔為榮，跟政治立場完全無關，都是德國媒體操弄輿論來攻擊我。在這些反對者眼中，我贏球的時候是德國人，輸球又變回移民後代，我受到的這些對待令我從此不想再披上德國隊戰袍。」

(中時電子報)

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