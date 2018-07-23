NBA》未跟詹皇說過話 吹耳哥：跟他同隊很瘋狂

2018年07月23日 11:05 中時電子報 黃及人

新球季將在湖人跟「小皇帝」詹姆斯從長年宿敵變成隊友的「吹耳哥」史蒂芬生，23日終於坦承，自己從未在場上跟詹皇說過話，就算正式加盟湖人，也跟詹皇從未有過任何交流，「能跟他一起打球非常瘋狂，我是來跟他學習的！」

2014年季後賽在詹姆斯耳邊吹氣一夕爆紅，史蒂芬生從此獲得「吹耳哥」封號，如今來到湖人與詹皇並肩作戰，史蒂芬生並未打算從之前隊友那邊探聽跟詹皇一起打球感受，「我不想跟任何人諮詢，我想要自己去獲取觀點與感覺。」

「我對新球季沒有任何期望，我不希望從其他球員那邊聽到，詹姆斯不是一個好隊友之類的話，我想要自己走上球場親自體驗。」史蒂芬生說，只是當前不少球迷都已開始期待，史蒂芬生將在場上跟詹皇如何互動，甚至一同搶勝。

只是生涯待過黃蜂、溜馬、灰熊、鵜鶘、灰狼等隊的史蒂芬生，如今似乎不想再過流浪日子，「我當然希望可以簽下一份長約，不想繼續到處遊蕩，或替不同的球隊效力，我正在努力找尋一個家，一個可以舒適到稱呼為家的地方。」

問題是湖人今年不僅找來詹姆斯與史蒂芬生，更挖了麥基、隆多、比斯利等過往黑歷史不少的爭議性球員，詹皇到底要怎麼跟這些各具個性的球員相處？或是一同爭奪明年總冠軍？恐怕會讓不少球迷等不及新球季開打了吧。

(中時電子報)