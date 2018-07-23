心臟急症到診所求醫 28歲男「救了他自己」

從心臟超音波影像看到男子有主動脈根部擴大、主動脈從根部撕裂（箭頭處）到第一分支處，已有5.53公分裂口。（馮惠宜攝）

友善列印
中時
開業醫師陳豐霖指出，從心臟超音波影像明顯看到男子主動脈從根部撕裂到第一分支處。（馮惠宜攝）

一名28歲男子17日晚間出現短暫胸痛，18日上午騎車到台中三民西路陳豐霖診所就醫，透過心臟超音波發現主動脈從根部撕裂，屬外科急症、死亡率高達80％的主動脈剝離，醫師當下立即將男子轉診到中山醫學大學附設醫院立即推進手術房進行開心修補手術，回想確診到火速轉院治療歷程，醫師直呼「是病人救了他自己。」

在中山附醫擔任先天性心臟病科主任長達19年的陳豐霖指出，主動脈剝離是外科急症，患者通常要到出現劇烈、嚴重的上背痛、甚至昏厥才會就醫，但這名患者只是前一晚短暫胸痛就查覺不對勁，且在諮詢親友後選擇有心臟專科醫師和設備的診所就醫，病人一經確診，即透過健保雲端資訊平台傳送病例並同步轉診，省卻在急診檢傷分類、排程檢查等待的時間。

陳豐霖解釋，主動脈脈剝離是連結心臟的主動脈血管內膜剝裂，使得要從主動脈送到各器官的血流，流進內膜撕裂形成的空間內，即可能造成器官缺血或因主動脈破裂大出血危及生命。

健保署近日推動「分級醫療、智慧轉診」，希望透過健保雲端資訊平台，讓基層院所醫師把關視病情需要協助轉診，或是讓病情已穩定的急重症病患下轉到診所接受後續照顧；唯民眾仍憂心病情被延誤造成醫學中心塞爆病患，陳豐霖指稱，只要找到有經驗的醫師，透過診所轉診病患也能獲得快速又妥適的治療。

(中時 )

葉俊榮證實見過陳維昭等多位台大… 《空污法》修訂後抗議不斷 環保…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。