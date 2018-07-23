心臟急症到診所求醫 28歲男「救了他自己」

2018年07月23日 11:55 中時 馮惠宜

開業醫師陳豐霖指出，從心臟超音波影像明顯看到男子主動脈從根部撕裂到第一分支處。（馮惠宜攝）

一名28歲男子17日晚間出現短暫胸痛，18日上午騎車到台中三民西路陳豐霖診所就醫，透過心臟超音波發現主動脈從根部撕裂，屬外科急症、死亡率高達80％的主動脈剝離，醫師當下立即將男子轉診到中山醫學大學附設醫院立即推進手術房進行開心修補手術，回想確診到火速轉院治療歷程，醫師直呼「是病人救了他自己。」

在中山附醫擔任先天性心臟病科主任長達19年的陳豐霖指出，主動脈剝離是外科急症，患者通常要到出現劇烈、嚴重的上背痛、甚至昏厥才會就醫，但這名患者只是前一晚短暫胸痛就查覺不對勁，且在諮詢親友後選擇有心臟專科醫師和設備的診所就醫，病人一經確診，即透過健保雲端資訊平台傳送病例並同步轉診，省卻在急診檢傷分類、排程檢查等待的時間。

陳豐霖解釋，主動脈脈剝離是連結心臟的主動脈血管內膜剝裂，使得要從主動脈送到各器官的血流，流進內膜撕裂形成的空間內，即可能造成器官缺血或因主動脈破裂大出血危及生命。

健保署近日推動「分級醫療、智慧轉診」，希望透過健保雲端資訊平台，讓基層院所醫師把關視病情需要協助轉診，或是讓病情已穩定的急重症病患下轉到診所接受後續照顧；唯民眾仍憂心病情被延誤造成醫學中心塞爆病患，陳豐霖指稱，只要找到有經驗的醫師，透過診所轉診病患也能獲得快速又妥適的治療。

(中時 )