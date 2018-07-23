2歲女童疑遭撞頭噴鼻血 家長痛批幼兒園嚴重疏失

台中市西屯區一家幼兒園被家長投訴，在幼幼班就讀2歲女兒，疑被同學撞擊倒地，批評該幼兒園照顧管理疏失。（盧金足攝）

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台中市社會局調查西屯區一家幼兒園幼幼班確有超收狀況，23日依《幼兒教育及照顧法》規定先予裁罰6000元，並限期改善。（翻攝畫面）

台中市西屯區一名2歲女童，6月11日從幼兒園返家後，2度出現劇烈嘔吐，家長緊急送醫，醫生診斷為腦震盪，住院2天回家，卻又流鼻血不止再度送醫。對此，該幼兒園回應，該負起的相關責任一定會負責到底。台中市府社會局23日表示，稽查後發現幼幼班確有超收狀況，依《幼兒教育及照顧法》規定裁罰6000元，並限期改善，屆時未改善將加重裁罰，女童受傷部分正協助園方進行調查釐清。

鄭姓女童的媽媽痛批幼兒園嚴重疏失，6月11日從幼兒園接回女兒時小孩時，園方向家長表示，覺得當天小孩心情好像悶悶不樂，但回家後女兒卻嘔吐兩次，家人趕快送醫，醫生診該經確認為腦震盪，必須住院2天。

返家後女童又因流鼻血不止再度送醫，讓母親氣憤又不捨，為了解女兒受傷原因，家長向園方要求提供監視器，但園方回應「孩子沒有被撞倒、頭部撞擊」，不願意提供完整監視器畫面，家長向警方報案後，由警方陪同見到整段監視器。

家長表示，監視器畫面見到女兒被男同學大力撞擊倒地，才2歲的孩子怎堪這樣暴力攻擊，且從監視器中清算收托人數，明顯超收幼童。

遭家長指控的幼兒園表示，從監視器中確認孩子在校沒有受傷，而且事發後與家長都有密切聯絡，也到醫院關心孩子的身體狀況，幼教協會、警察局、台中市府教育局第一時間都已介入調查，學校該負起的相關責任一定會負責到底。

對此，台中市府社會局強調，已經派員稽查，發現這家幼兒園的幼幼班確有超收狀況，所以依《幼照法》規定先予裁罰6000元，並限期改善，屆時未改善者將加重裁罰；女童受傷部分正協助園方進行調查釐清。

(中時 )

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