佯稱「活仙人」孫女騙50萬 祈福黨嫌犯4年後再來台被逮

2018年07月23日 12:00 中時 陳志賢

55歲大陸籍陸姓婦人，4年前夥同另4名陸籍男女組成「祈福黨」來台行騙，陸婦佯稱是隱居台灣之「活仙人」的孫女，吹噓「活仙人」法力無邊，可代人消災解厄，騙走台婦50萬，事後陸婦及4名同夥逃回大陸遭通緝，結果陸婦以為風聲已過，日前再度來台終被逮。台北地檢署今天依詐欺取財罪嫌起訴陸婦，另4名同夥則持續通緝中。

起訴書指出，陸婦與譚姓、曾姓、紀姓、張姓4名大陸籍男女，共組「祈福黨」詐騙集團，5嫌於2014年3月24日搭復興航空班機來台，同年4月2日下午，譚嫌在北市安和路2段，先搭訕台籍黃姓老婦，再故意向黃婦詢問隱居台灣多年的活仙人「林有財」住處。

陸嫌隨即出面佯稱，她就是活仙人「林有財」的孫女，吹捧活仙人有高強法力，可代人作法消災解厄，但作法者必須交出所有金錢財物作 為祈福祭拜之用，儀式結束就會交還。

陸嫌為取信黃婦，當場打電話給由紀、張2嫌假冒的活仙人「林有財」，要求黃婦拿出50萬元祈福作法，黃婦將50萬裝入塑膠袋後，譚、陸等嫌犯即趁隙掉包，並向黃婦宣稱回家3天後不得打開，否則作法將失效。

但黃婦返家後，發覺有異，拆開塑膠袋發現50萬已遭掉包成礦泉水及報紙，始知受騙，報警處理，但陸婦5嫌早在4月4日即搭機逃匿出境，事後北檢對陸嫌5人發布通緝。

4年後，陸嫌入境台灣，立即被逮捕，解送北檢歸案，北檢今天依詐欺罪嫌起訴陸嫌，另4嫌仍在通緝中。

(中時 )