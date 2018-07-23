佯稱「活仙人」孫女騙50萬 祈福黨嫌犯4年後再來台被逮

友善列印
中時

55歲大陸籍陸姓婦人，4年前夥同另4名陸籍男女組成「祈福黨」來台行騙，陸婦佯稱是隱居台灣之「活仙人」的孫女，吹噓「活仙人」法力無邊，可代人消災解厄，騙走台婦50萬，事後陸婦及4名同夥逃回大陸遭通緝，結果陸婦以為風聲已過，日前再度來台終被逮。台北地檢署今天依詐欺取財罪嫌起訴陸婦，另4名同夥則持續通緝中。

起訴書指出，陸婦與譚姓、曾姓、紀姓、張姓4名大陸籍男女，共組「祈福黨」詐騙集團，5嫌於2014年3月24日搭復興航空班機來台，同年4月2日下午，譚嫌在北市安和路2段，先搭訕台籍黃姓老婦，再故意向黃婦詢問隱居台灣多年的活仙人「林有財」住處。

陸嫌隨即出面佯稱，她就是活仙人「林有財」的孫女，吹捧活仙人有高強法力，可代人作法消災解厄，但作法者必須交出所有金錢財物作 為祈福祭拜之用，儀式結束就會交還。

陸嫌為取信黃婦，當場打電話給由紀、張2嫌假冒的活仙人「林有財」，要求黃婦拿出50萬元祈福作法，黃婦將50萬裝入塑膠袋後，譚、陸等嫌犯即趁隙掉包，並向黃婦宣稱回家3天後不得打開，否則作法將失效。

但黃婦返家後，發覺有異，拆開塑膠袋發現50萬已遭掉包成礦泉水及報紙，始知受騙，報警處理，但陸婦5嫌早在4月4日即搭機逃匿出境，事後北檢對陸嫌5人發布通緝。

4年後，陸嫌入境台灣，立即被逮捕，解送北檢歸案，北檢今天依詐欺罪嫌起訴陸嫌，另4嫌仍在通緝中。

(中時 )

醉女與夫吵架丟3月兒入池險淹死 … 欠百萬談判破局 男子持刀追砍1人…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。