淡定哥遭警查獲K毒 竟冷回「這也沒什麼」

2018年07月23日 11:42 中時 馮惠宜

蔡男被警方查獲持有毒品後，情緒仍相當平淡，甚至回應警方：「這也沒什麼，罰錢而已！」，讓警方覺得太誇張。（馮惠宜翻攝）

台中市21歲蔡姓男子日前晚間19時50分許駕駛自小客車因隨意變換車道卻都未打方向燈，遭警方攔停盤查，隨即發現車內散發濃厚的嗆鼻異味，當場查獲並查扣3級毒品K菸1支、K盤1組等證物。令人傻眼的是，警方查獲蔡男持有K毒時，竟淡定的冷回應：「這也沒什麼！」，完全不把自身已觸犯法律當一回事，讓警方看了無奈搖頭。

台中市警察局第三分局健康派出所針對暑假青春專案期間，為防制青少年受毒品戕害，積極查緝毒品，展現維護治安決心，所長陳舜堯親自帶班，與警員徐紹軒於107年7月15日18-20時擔服巡邏勤務，於19時50分許巡經台中市南區復興路上，發現1部自小客車隨意變換車道卻都未打方向燈，行跡相當可疑，遂向前攔停盤查，經查發現蔡男所駕駛的車內散發濃厚的嗆鼻異味，當場查獲並查扣3級毒品K菸1支、K盤1組等證物。

令警方訝異的是，蔡男被警方查獲持有毒品後，情緒仍相當平淡，甚至回應警方：「這也沒什麼，罰錢而已！」，對於觸犯法律絲毫沒有悔意。全案偵詢後依毒品危害防制條例罪嫌，將蔡嫌函送偵辦。

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(中時 )