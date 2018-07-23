環團抗議政院黑箱審全國國土計畫 弱化農地

2018年07月23日 11:31 中時 張理國

全國國土計畫4月27號公告施行，在90天公展期屆滿前表達異議，地球公民基金會、環境權保障基金會、台灣環境資訊協會上午到行政院遞交異議書，強調內政部原版內容高達286頁，但在政委張景森黑箱裁示下成為116頁內容，其中涉及提高農業發展區第1類的門檻，讓農業土地弱化的風險提高。

「全國國土計畫」規劃將國土分為「國土保育地區」、「海洋資源地區」、「農業發展地區」、「城鄉發展地區」，其中「農業發展區」又細分為5大類，第1類保障農業使用，限制最嚴格。

地球公民基金會執行長李根政表示，內政部原提全國國土計畫內容多達286頁，但在政務委員張景森一言堂的裁示下，變成了116頁內容，行政院3次國土審議會會議紀錄中，委員並沒有發言要縮減內容；因為張景森的2次裁示，前面100多場公民參與內容就被大幅縮減，行政院審議會變成橡皮圖章，過程黑箱。

地球公民基金會山林國土組專員吳其融則說，原先農業發展區第1類規定，只要25公頃以上80%從事農業生產行為者，就要劃入農業發展區第1類中，但政院刪減後的內容，改為只要未滿足25公頃以上80%從事農業生產行為，同時投資重大農業建設、成為農業生產專區者，就無法劃入第1類中，換言之，台灣未來農地將更有可能遭到弱化。

民間團體在異議書中要求，政院3次會議內容有嚴重瑕疵應立即補正；政院應相關審議瑕疵全面調整及課責；付應督促各會半年內改正全國國計畫公告內容；農業發展區應維持內政部版內容「土地面積完整達25公頃，農業使用面積達80%之地區」即應劃入農1類。對於環團抗議，政院則由交通環境資源處副處長吳政昌代表接受異議書。

(中時 )