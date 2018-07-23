環團抗議政院黑箱審全國國土計畫 弱化農地

環團抗議政院黑箱審全國國土計畫 提高純農地分類門檻（張理國攝）

友善列印
中時

全國國土計畫4月27號公告施行，在90天公展期屆滿前表達異議，地球公民基金會、環境權保障基金會、台灣環境資訊協會上午到行政院遞交異議書，強調內政部原版內容高達286頁，但在政委張景森黑箱裁示下成為116頁內容，其中涉及提高農業發展區第1類的門檻，讓農業土地弱化的風險提高。

「全國國土計畫」規劃將國土分為「國土保育地區」、「海洋資源地區」、「農業發展地區」、「城鄉發展地區」，其中「農業發展區」又細分為5大類，第1類保障農業使用，限制最嚴格。

地球公民基金會執行長李根政表示，內政部原提全國國土計畫內容多達286頁，但在政務委員張景森一言堂的裁示下，變成了116頁內容，行政院3次國土審議會會議紀錄中，委員並沒有發言要縮減內容；因為張景森的2次裁示，前面100多場公民參與內容就被大幅縮減，行政院審議會變成橡皮圖章，過程黑箱。

地球公民基金會山林國土組專員吳其融則說，原先農業發展區第1類規定，只要25公頃以上80%從事農業生產行為者，就要劃入農業發展區第1類中，但政院刪減後的內容，改為只要未滿足25公頃以上80%從事農業生產行為，同時投資重大農業建設、成為農業生產專區者，就無法劃入第1類中，換言之，台灣未來農地將更有可能遭到弱化。

民間團體在異議書中要求，政院3次會議內容有嚴重瑕疵應立即補正；政院應相關審議瑕疵全面調整及課責；付應督促各會半年內改正全國國計畫公告內容；農業發展區應維持內政部版內容「土地面積完整達25公頃，農業使用面積達80%之地區」即應劃入農1類。對於環團抗議，政院則由交通環境資源處副處長吳政昌代表接受異議書。

(中時 )

唯一支持陳學聖！傅崐萁宣布不參…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。