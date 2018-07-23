林口衛生所爆性騷3婦 老醫師拒作筆錄

2018年07月23日 12:05 中時 譚宇哲

林口衛生所吳姓特約醫師涉嫌對看診媽媽性騷擾，林口警分局今天聯繫吳，吳拒絕出面作筆錄，圖為家長22日投訴議員場景。(譚宇哲攝)

林口衛生所67歲吳姓醫師涉嫌在看診室性騷擾3位帶小孩看診的媽媽，原定今天前往林口分局製作筆錄，但上午8時許經警方聯繫，吳拒絕出面說明，警方已將案件轉交新北市衛生局，由衛生局召開專案會議處置。

吳醫師涉嫌今年6月29日及7月13日在林口衛生所看診時，對帶著1歲兒子看診的30歲呂媽媽伸出鹹豬手，撫摸對方膝蓋內側還將其雙腿掰開，導致呂媽媽身心受辱，本月14日將被害過程PO網並向警方申訴，隨即有另2名受害媽媽在網路上出面指控遭到性騷，並已到派出所製作筆錄提出申訴。

事發過後，吳暫遭衛生局暫停職務接受調查，但截至今日為止吳未出面說明。

林口警分局表示，今天上午8時24分以電話聯繫吳醫師到分局製作筆錄，對方表明不會來，由於案發後已屆第7天，依照規定，警方會將案件轉交衛生局，由衛生局召開專案會議處置。

據了解，吳目前為林口衛生所約聘醫師，目前也在新北市多間診所看診，除了此次爆發性騷爭議，記者搜尋過往紀錄，吳早在2009年在淡水衛生所服務時就遭民眾申訴「動作很粗魯，言語很討人厭」，還對著看診媽媽不屑的說「小孩大便拉油的話，應該快死了吧！」媽媽事後向衛生所申訴並氣得PO網指出「最好不要帶小孩去看吳醫生，會氣死。」

(中時 )