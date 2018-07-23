《空污法》修訂後抗議不斷 環保署推配套措施

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李宜秦

針對上週貨車司機因不滿環保署修訂《空污法》強制淘汰老車，至環保署前集結抗議，今環保署召開記者會，公布其所規劃的「汰換老舊大型柴油車專案優惠利率及信用保證計畫」，未來政府將提供最高9成的信用保證基金，並補貼最高利率1％的購車利息，以增加車主汰換柴油烏賊車的誘因。

立法院在今年6月25日三讀通過《空氣污染防制法》修正案，環保署可視空氣品質需求，加嚴使用中汽機車原適用的排放標準，等同強迫淘汰老車，引發抗議浪潮，要求提出配套措施才可加嚴標準。

環保署今召開記者會，為了降低購買新車的負擔，推出「汰換老舊大型柴油車專案優惠利率及信用保證計畫」，環保署署長李應元表示期望透過計畫，減低司機負擔，他說因移動式空氣污染源所佔比例高達三分之一，因此淘汰烏賊車可說是必須的。

環保署推出的補助計畫原只進行到明年，現將延長執行至111年，估計投入超過170億，待老車全數淘汰後，預計每年可減少4000公噸的PM2.5排放量。

該計畫將於9月1日開始實施，環保署空污基金將結合中小企業信用保證基金，提供車主7到9成購車費用的擔保成數，貸款額度上限達8成。依據不同擔保成數，車主可獲得3％到5％的優惠貸款利率。

另外環保署將補貼車主購車利息，若107年購新車的話可獲得最高1％利率，採逐年降低的補助模式，108、109、110、111年的利率分別是0.85％、0.75％、0.65%、0.55％，鼓勵車主越早換新車越划算。

李應元強調不僅會管理老舊貨車，針對工廠所排污染也是「源頭到管末、覆蓋式的管制」，若工廠排污不符規定，最多可罰2000萬罰金，刑責另算。

(中時 )

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