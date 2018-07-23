政大準校長郭明政：我關於年改的主張可受公評

政大準校長郭明政。（圖／本報系資料照片，姚志平攝）

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政大校長遴委會昨選出法學專家郭明政擔任新校長，但郭過去在年改議題上有強烈主張，將成為他未來推動校務的變數之一。郭明政今天接受媒體採訪時表示，年改問題是全社會的問題，過去30年來他對這個議題無役不與，他的主張可接受公評。

對於高所得替代率的年金制度，郭明政去年公開批評「比孫中山推翻的滿清還可怕」，說到激動處，還痛批政府官員及立法委員，「這些人的IQ應不超過50」。

民進黨將實施的年改制度，對於公教人員有很大的影響，尤其對大專教師衝擊更是大，可能造成國內大學留才、攬才的困難。郭明政過去一向強烈主張推動年改，現在他要當政大校長了，如何面對政大的教授？

郭明政今天接受媒體電話採訪時表示，政大校長遴委會有21位委員，都知道他關於年改的立場，其中2/3仍投票支持他擔任政大校長，另外1/3的人未支持他，但不一定是對年改有意見。

「我對年改的立場可受公評。」郭明政說，他從事學術工作30年，對於年改議題，從李登輝、陳水扁、馬英九到現在，幾乎無役不與，其中關於年資保留、離婚年金、養育年金等觀念，他也大力宣導，現在都已成為國家法律。

在年改議題上，郭明政說，他特別提出大學教授、尤其是私校教師的處境要特別關心，另外軍人有特殊性也要特別考慮，但有些內容沒有完全貫徹或改革，還要繼續努力。

他認為，年改要顧及老年，但也要顧及各工作世代的負擔，現在許多私立大學面臨倒閉，建議政府讓這些學校在技術訓練上扮演更重要角色，並讓參加者免學費，大力扶助支持參加訓練的人，這樣社會能量提升，就會進步。

此外，在網路上可查到郭明政被上海交大法學院社會研究中心列為研究員的資料，但他澄清，到現在為止，他沒有到過上海交大，也沒有在那邊有任何講學、參加學術活動、得到委託案或從事研究拿過金錢，他認為上海交大的作法不恰當，但不會急著要追究他們的責任。

(中時 )

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