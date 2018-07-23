阿扁：蔣公以台灣名義參加奧運 怎沒人批搞台獨 網友笑噴！

2018年07月23日 11:56 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

年底選舉綁公投數量大爆炸，其中「台灣正名參與2020東京奧運」公投，雖然進度不如預期，但即使通過，民進黨也難以落實。前總統陳水扁表示蔣公都可以以「台灣」名義參加奧運會，怎沒人批搞台獨？網友對於阿扁言論譏諷「笑噴！老蔣作的到，你們作不到還敢潑漆」！

年底選舉綁公投數量大爆炸，其中由民間團體發起的「台灣正名參與2020東京奧運」公投，已啟動第二階段連署，但即使年底通過，亦難以落實。

阿扁對此於《陳水扁新勇哥物語》撰文表示，紀政表示，她曾參加1960、1964年和1968年奧運，當年被介紹出場時都是以「Taiwan」名稱。且蔣介石時代，我國參加1960羅馬奧運、1964東京奧運、1968墨西哥奧運都用「台灣」名義，既沒有人批評蔣介石在搞台獨，也沒有人質疑蔣介石在改國號。為什麼紀政推動「東奧台灣正名」就要被貼上「支持台獨」的標籤？總統蔡英文未能全力支持公投連署，更是一大缺憾！

對於阿扁的言論，批踢踢網友表示「講得蔣公很愛用台灣名稱參賽喔，那是被逼得，不然1972幹嘛又改回ROC，繼續大中國腦，難道阿扁也認同三民主義統一中國嗎」？更有網友譏諷「喔喔，原來蔣介石是台獨急先鋒，潑漆的請道歉」、「潑漆豬隊友」、「台獨運動的先鋒蔣介石」「笑噴...老蔣作的到你們作不到還敢潑漆」、「台獨狗竟然潑台獨老學長，又要精神錯亂了」、「結果台獨先驅還被潑漆」、「笑死，民進黨做不到的蔣介石做到了」！

(中時電子報)