直擊》加拿大餐館外濫射 1死13傷 槍手自盡

2018年07月23日 12:18 中時電子報 楊幼蘭

NEW: Video shows gunman opening fire in busy Toronto neighborhood, shooting at least 9 people before killing himself pic.twitter.com/FOvq2pscTc — BNO News (@BNONews) 2018年7月23日

My evening was nice until I heard shooting right out of my place on the danforth. So scary!! The gun violence in Toronto is crazy. pic.twitter.com/eNHLlUlp6r — n💫 (@nsxoxoii) 2018年7月23日

加拿大多倫多警方證實，據目擊者透露，周日晚有黑衣槍手在希臘社區的餐館外發射了15-20槍，導致包括一名女孩在內，共13人受傷，1名年輕女性死亡。

據多倫多星報（Toronto Star）與CNN新聞網報導，槍手在濫射後已死亡，而受傷的女孩情況危急。

據《環球新聞》（Global News）報導，當地警方說，他們晚間10點過後不久接獲報案，說丹福斯（Danforth）和洛根大道（Logan）地區發生槍擊案。而槍手據信朝警方開槍，並飲彈自盡。

事發後有網民在推特上傳影片，顯示槍手開槍瞬間的景象。據目擊者說，事發當時，看到Mezes餐廳內有好幾個人在地上，但並不清楚，這些人究竟是受傷，還是試圖躲藏。

據多倫多全天24小時電視新聞台CP24報導，濫射事件發生在當地晚上10點。目前還不清楚槍手行凶的動機。

(中時電子報)