阿里、小米等15家企業 獲虛擬營運商牌照

2018年07月23日 12:57 中時 楊家鑫

大陸發展互聯網領域的步伐居全球前列，大陸工業和信息化部（簡稱工信部）官網23日發布首批簽約的15家企業，獲得移動通信轉售業務經營許可，這是指從擁有移動通信網路的基礎電信運營商那裡，購買通信服務重新包裝成自有品牌，並銷售給使用者的電信服務。其中包括阿里巴巴、小米科技、海南海航資訊技術。這意味著試點近五年的虛擬營運商終於獲正式牌照，大陸民眾在通訊服務上將有更多選擇。

大陸央視新聞報導指出，移動通信轉售業務就是俗稱的虛擬營運商，是指從擁有移動通信網路的基礎電信營運商那裡購買通信服務，重新包裝成自有品牌並銷售給用戶的電信服務。目前大陸市場上以170，171開頭的手機號就是虛擬運營商號碼。

報導稱，2013年5月，工信部為鼓勵引導民間資本進入電信領域，發布移動通信業務轉售方案。從2013年底首批牌照發放以來，共有42家企業分5批獲得虛擬運營商試點牌照。此前公佈的虛擬運營商試點期是截至2015年12月31日，後因種種原因，直到今年4月底才宣佈結束試點。

報導指出，15家企業包括蘇州蝸牛數字科技、深圳市優友互聯、紅豆集團、遠特（北京）通信技術有限公司、阿里巴巴雲計算（北京）有限公司、民生通訊（深圳）有限公司、天音通信、二六三網絡通信、北京迪信通通信服務、北京京東三佰陸拾度電子商務、分享通信集團、北京樂語通信科技、小米科技、海南海航資訊技術有限公司、話機世界通信集團。

(中時 )