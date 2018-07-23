大陸疫苗造假 李克強：突破道德底線 必須給人民一個交代

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繼電影「我不是藥神」引起輿論關注大陸抗癌藥物問題後，近日又傳出大陸國產狂犬病疫苗造假，引爆大陸輿論。對此，大陸總理李克強痛批，這次事件「突破人的道德底線，必須給全國人民一個明明白白的交代！」，要立刻派出調查組徹查。此外，大陸官媒新華社也評論稱，針對企業故意造假的惡劣行為，必須加大處罰力度，例如建立一次違法終生禁入行業等制度，讓違法者傾家蕩產，真正讓制度發揮強大的震懾作用。

針對近日大陸疫苗造假事件，大陸官方22深夜公布大陸總理李克強的批示，李克強強調，「此次疫苗事件突破人的道德底線，必須給全國人民一個明明白白的交代。」

李克強在批示中要求，國務院要立刻派出調查組，對所有疫苗生產、銷售等全流程全鏈條進行徹查，盡快查清事實真相，不論涉及到哪些企業、哪些人都堅決嚴懲不貸、絕不姑息。

李克強說，要對一切危害人民生命安全的違法犯罪行為堅決重拳打擊，對不法分子堅決依法嚴懲，對監管失職瀆職行為堅決嚴厲問責。盡早還人民群眾一個安全、放心、可信任的生活環境。

大陸長生生技有限公司日前被曝狂犬病疫苗造假，接著收到「百日咳、白喉、破傷風」三合一疫苗檢驗不合格遭罰的處分書，引起輿論撻伐，綜合媒體報導，包括「長生生物，武漢生物製品研究所生產疫苗，都被發現有造假及使用不同疫苗的紀錄，且經調查，在疫苗銷售過程中，長春長生涉及至少20例的行賄貪污案」。

大陸官媒新華社發布評論「保護疫苗安全的高壓線一定要帶高壓電！」強調，針對企業故意造假的惡劣行為，要建立嚴格的懲戒體系，讓企業為失信和違法違規行為付出沉重代價。建立帶電的「高壓線」，加大處罰力度，例如建立一次違法終生禁入行業等制度，讓違法者傾家蕩產，真正讓制度發揮強大的震懾作用。

(中時 )

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