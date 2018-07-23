「愛在台灣 希望無限」學童單車環台中市出發

2018年07月23日 13:33 中時 盧金足

台中市長林佳龍出席「愛在台灣‧希望無限」－大手牽小手單車環台公益活動啟航儀式。（盧金足攝）

中市府廣場啟航台中市政府社會局與社團法人中華民國婦幼關懷成長協會共同主辦2018「愛在台灣‧希望無限」－大手牽小手單車環台公益活動，23日在市政大樓挑高川堂舉辦啟航儀式，15名學童結合來自2名國內志工騎士共17人，在市長林佳龍及各界代表的祝福下，展開為期10天的環台挑戰。林佳龍期許學童在過程中磨練體力與毅力，培養自助助人觀念，也為青春留下最寶貴的體驗。

林佳龍在社會局副局長陳坤皇陪同下，出席今日的「愛在台灣‧希望無限」－大手牽小手單車環台公益活動啟航儀式。

婦幼關懷成長協會理事長方嘉綺、亞太經營家協會理事長蘇文和、台中文心扶輪社長周志憲、立法委員盧秀燕服務處代表也到場共襄盛舉。參與環台活動的15名學童共同宣誓，隨即出發展開為期10天的環台挑戰。

林佳龍希望透過這次的騎乘挑戰，讓孩子們磨練體力與毅力，並深入台灣的各個角落關懷當地長輩，培養自助助人的觀念，更為青春留下寶貴的體驗。

此外，林佳龍也表示，台中是全台土地測量三角點的起點，是計算里程數的起點，也可說是台灣的中心，市府提出「0K台灣 台中起步」，「0K」代表「零K」，參與環島的民眾要向市府登記，就能得到一張從中心出發、別具意義的證書。

社會局指出，此次環台日期從今日開始到8月1日，從台中出發後行經嘉義、台南、高雄、屏東、台東、花蓮、宜蘭、新北、新竹，並在高雄及新北等2個地區辦理關懷安養院長輩活動，小小騎士將為長輩展現活力舞蹈及按摩回饋服務，最後返回台中時將由副市長林依瑩頒發完騎證書，為學童及社會發聲，號召更多民眾投入關懷行列。

(中時 )