「海好有你」新北海上救生協會帶身障人士玩水 還救回一對險溺水情侶

2018年07月23日 12:47 中時電子報 劉峻谷

新北市海上救生協會昨(22)日在金山萬里海邊，舉辦第七屆「海好有你」海上活動體驗營，400 多位海龍蛙兵退伍的會員，帶250多位腦性麻痺及身障人士及他們的家一起下海游泳，玩上海洋獨木舟、香蕉船，還救回一對被急浪暗流捲向外海的年輕情侶，真的「海(還)好有你!」

新北市海上救生協會理事長李維禎表示，海上體驗營有來自基隆市脊髓損傷者協會、桃園市腦麻協會及歡樂電輪250多位病友和眷屬、孩童，支援活動的救生協會成員更高達400多位。

新北市海上救生協會400 多位海龍蛙兵退伍的會員，帶250多位腦性麻痺及身障人士及他們的家一起下海游泳，玩上海洋獨木舟、香蕉船。照片／新北市海上救生協會臉書

桃園市腦性麻痺協會理事長何麗梅表示，該協會的孩子多屬於肢體障礙，腦性麻痺更伴隨著多重障礙，肌肉常繃得很緊，如果沒有協助無法放心參加水上活動，快樂玩水。李維禎說，為了讓身障朋友安全和放心玩水，每名身障者搭配兩名救生員，在周圍有救生員看護的海上安全範圍活動，所以很安全。

李維禎說，昨天大家都在海裡玩時，有救生員發現一對20多歲年情侶在海中載浮載沉，被急浪和暗流捲到外海，離岸邊愈來愈遠，情況危急，多名救生員見狀立即救援，將情侶帶回安全海域。

新北市海上救生協會400 多位海龍蛙兵退伍的會員，帶250多位腦性麻痺及身障人士及他們的家一起下海游泳，玩上海洋獨木舟、香蕉船。照片／新北市海上救生協會臉書

連續七屆都來支援的救生協會會員林正雄表示，能利用到在協會學習到的水上摩托車、充氣救生艇的知識，幫助這些朋友，是很有意義的事。

李維禎指出，該會會員多半是蛙人部隊退伍，有老營長成立海上救生協會，各地分會也就接力誕生。「平常成員的海上活動很多，但我們看到腦麻跟身障的朋友，要到海邊玩很辛苦亦不便，便希望協會年輕的會員，能在工作閒暇之餘做公益。」

(中時電子報)