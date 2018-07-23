NBA》詹皇壁畫遭破壞 湖人女老闆狂酸回嗆

2018年07月23日 12:48 中時電子報 黃及人

面對洛杉磯市區內的「小皇帝」詹姆斯身穿湖人球衣壁畫，接連遭人惡意破壞塗鴉，湖人老闆珍妮巴斯23日跳出來公開嗆聲，「假如你那樣做了，你就不可能是湖人球迷，我之前還沒發現有那麼多的波士頓人生活在洛杉磯呢！」

現年56歲的珍妮巴斯，去年從哥哥吉姆那邊搶來湖人營運主導權後，先任命魔術強生擔任總裁，接著找佩林卡擔任總管，終在今年夏天迎來豐碩成果，除了爭取到詹姆斯加盟，也獲包含史蒂芬生、麥基、隆多、比斯利等人加入。

所以一聽到詹姆斯的壁畫遭到刻意毀損，珍妮巴斯當然相當不爽，才會影射湖人長年宿敵塞爾提克，是否故意派人來到洛杉磯做出這麼沒品的行為，她更不認為詹皇的加入，有可能威脅到「小飛俠」布萊恩在湖人的歷史地位。

「沒人可以追上布萊恩在湖人的傳奇地位，他為了這支球隊效力20年，還幫我們贏下5座總冠軍，這太不可思議了，」連她自己都很震驚詹姆斯跳槽湖人的珍妮巴斯說，「布萊恩的球迷不該因為詹皇到來，而感到遭受威脅。」

無論是暗諷塞爾提克球迷沒品，或是要求布萊恩球迷冷靜下來，珍妮巴斯的這些言論，無非都在替詹姆斯護航，畢竟湖人總算有機會擺脫近年低迷，重新找回過往傳統強隊形象，珍妮巴斯現在當然必須趕緊討好詹皇才行！

(中時電子報)