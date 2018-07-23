NBA》詹皇壁畫遭破壞 湖人女老闆狂酸回嗆

湖人老闆珍妮巴斯外表一點都不像56歲了。(美聯社)

友善列印
中時電子報

面對洛杉磯市區內的「小皇帝」詹姆斯身穿湖人球衣壁畫，接連遭人惡意破壞塗鴉，湖人老闆珍妮巴斯23日跳出來公開嗆聲，「假如你那樣做了，你就不可能是湖人球迷，我之前還沒發現有那麼多的波士頓人生活在洛杉磯呢！」

現年56歲的珍妮巴斯，去年從哥哥吉姆那邊搶來湖人營運主導權後，先任命魔術強生擔任總裁，接著找佩林卡擔任總管，終在今年夏天迎來豐碩成果，除了爭取到詹姆斯加盟，也獲包含史蒂芬生、麥基、隆多、比斯利等人加入。

所以一聽到詹姆斯的壁畫遭到刻意毀損，珍妮巴斯當然相當不爽，才會影射湖人長年宿敵塞爾提克，是否故意派人來到洛杉磯做出這麼沒品的行為，她更不認為詹皇的加入，有可能威脅到「小飛俠」布萊恩在湖人的歷史地位。

「沒人可以追上布萊恩在湖人的傳奇地位，他為了這支球隊效力20年，還幫我們贏下5座總冠軍，這太不可思議了，」連她自己都很震驚詹姆斯跳槽湖人的珍妮巴斯說，「布萊恩的球迷不該因為詹皇到來，而感到遭受威脅。」

無論是暗諷塞爾提克球迷沒品，或是要求布萊恩球迷冷靜下來，珍妮巴斯的這些言論，無非都在替詹姆斯護航，畢竟湖人總算有機會擺脫近年低迷，重新找回過往傳統強隊形象，珍妮巴斯現在當然必須趕緊討好詹皇才行！

(中時電子報)

MLB》大谷、「神鱒」聯手發揮 天… MLB》離奇！ 大都會「雷神」得兒…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。