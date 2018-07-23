高雄》素珠在高雄 吳敦義盼韓國瑜拚經濟

2018年07月23日 12:54 旺報 林瑞益

國民黨主席吳敦義23日南下高雄市阿蓮區光德寺參拜，他表示，高雄經濟環境差，「素珠在高雄」（台語的諧音），「素」指房屋要出售、「珠」指店面要出租；前不久高雄有商家關門，掛出牌子「民進黨不倒、高雄（經濟）不會好」，最重要的還是拚經濟、顧人民，希望韓國瑜了解地方狀況，造福民眾。

吳敦義上午到光德寺參拜，祈禱國泰民安，國民黨高雄市長參選人韓國瑜等人陪同，吳敦義做以上表述；他說，過去擔任高雄市長任內，做了許多建設，政風良好，且市府的員工沒有人被調查局問過話、沒有人被起訴、沒有人被判刑，這是讓他感覺最爽的事情。

吳敦義表示，他過去先請韓國瑜接高雄市黨部主委，盼他能接地氣，把國民黨的工作做好，未來就有可能代表黨參選高雄市市長。

他指出，韓國瑜的第一階段已經過關，目前參選國民黨高雄市長，要有品格、操守、無懈可擊，以及勤快、認真，第二階段還要靠大家幫忙。

至於高雄選情，和花蓮選情的比較，吳敦義認為，高雄的客觀情勢不同，花蓮縣長傅崐萁是無黨籍，屬於泛藍軍，是國民黨的黨友，高雄目前是民進黨執政，農民的水果賣不出去，堆砌如山，掛出牌子「民進黨不倒，農業不會好」。商場則有人掛出牌子「民進黨不倒，經濟不會好」

(旺報 )