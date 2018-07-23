疑久病厭世　男手綁機車駛入漁港不幸溺斃

基隆市1名何姓男子今（23）日上午10時許，疑久病厭世，用尼龍繩將自己的左手與機車後照鏡綁在一起，駛入長潭里漁港中，被警消人員救起後已無生命跡象。（張穎齊翻攝）

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基隆市1名何姓男子今（23）日上午10時許，疑久病厭世，用尼龍繩將自己的左手與機車後照鏡綁在一起，駛入長潭里漁港中，被警消人員救起後已無生命跡象。（張穎齊翻攝）

(13:22已更新)基隆市1名何姓男子（54歲）疑因久病厭世，今（23）日上午10時許，用尼龍繩將自己的左手與機車左側後照鏡綁在一起，駛入長潭里漁港中，警消人員獲報後趕緊到達現場，將男子吊掛上岸後發現已無生命跡象，經送醫搶救後仍回天乏術。

今（23）日上午10時許，基隆市消防局中正分隊及海巡署北部分署第二岸巡隊長潭里安檢所接獲民眾通報，1名男子疑似想要輕生，連人帶車衝進長潭里漁港中，警消人員趕抵現場後，長潭里安檢所人員首先躍入海中，發現何男的手與機車後照鏡綑綁在一起，一時之間無法解開，於是趕緊請潛水人員下水協助。

潛水人員下水後，立即用小刀將尼龍繩給剪切斷，並將何男救出水面，由消防隊的吊車將何男吊掛上岸，當下發現何男已無意識，呈現OHCA狀態，隨後抬上救護車送往三軍總醫院基隆分院搶救，但卻仍回天乏術。

警消初步調查，何男家住基隆市中正區，疑似因為長期罹患疾病，而有厭世的想法，所以才將自己的手綁與機車綁在一起，衝入海中，不過詳細的墜海原因及過程尚待進一步釐清。

此外，此次民眾漁港墜海事件已是基隆市本月第3起，2日才有1名方姓男翁（71歲）疑罹患癌症，久病厭世，狂催機車油門駛入海中碧砂漁港中，救起時已無生命跡象；前（21）日又有1名黃姓女子（31歲）駕駛價值583萬元賓士衝入外木山漁港中，所幸被救起時無大礙。

珍惜生命。自殺防治專線（24小時）：0800-788-995；生命線：1995。（編輯：方沛清）1070723

(中央社)

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