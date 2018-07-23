大學生自製Kuso影片 狠諷蘇貞昌騙神明話唬爛

2018年07月23日 14:50 中時 譚宇哲

開南大學學生自製Kuso影片，酸民進黨新北市長參選人蘇貞昌違背誓言參選是「騙神明」、「唬爛」。（譚宇哲翻攝）

大學生自製Kuso影片 酸蘇貞昌騙神唬爛

年底九合一選舉倒數4個月，開南大學學生突發奇想，將周星馳主演的電影《九品芝麻官》經典橋段重新配音製作Kuso影片，大酸民進黨新北市長參選人蘇貞昌違背保安宮保生大帝前誓言是「騙神明」、「唬爛」，國民黨新北市議員參選人陳偉杰今將影片分享在臉書，引起網友討論。

據了解，這支Kuso影片製作者自稱「陳偉杰教授學生後援會」，其實是陳偉杰任教的開南大學學生，陳偉杰說，這些學生過去就很喜歡剪輯Kuso影片來針砭政治人物，讓他看了會心一笑，覺得學生「實在太有才」。

Kuso影片開頭擷取蘇貞昌8年前在保安宮公開表明「不會選第三次」，隨即搭配周星馳主演電影《九品芝麻官》中經典的公堂攻防橋段，在學生配音下，狀師方唐鏡變成蘇貞昌，八府巡撫包龍星等人變成選民，犀利質疑蘇貞昌參選是「騙神明」、「唬爛」。

陳偉杰表示，政治人物要講誠信，蘇貞昌老縣長嘴巴說絕對不再回鍋，但身體卻還是很誠實的，把徒弟吳秉叡的轎子給坐走了，學生製作這支影片說出他們的心聲，也幫我加油打氣，「蔡英文政府跟蘇貞昌要好好反省，為何年輕人已不像過去那樣支持你們了？」

(中時 )