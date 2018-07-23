脫口批韓國瑜「賣靠夭」 陳其邁：他提殯儀館我很難接受

陳其邁23日上午與鳳山區議員參選人林智鴻共同發表「特色公園」政策願景，會後接受媒體訪問時提及，韓國瑜嫌棄高雄就算了，還還說高雄只有殯儀館、精神病院前景看好，等於是詛咒高雄死亡、精神病患多，「聽在高雄人耳朵裡，情何以堪？」（林宏聰攝）

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國民黨高雄市長參選人韓國瑜連日砲轟高雄經濟差，民進黨對手陳其邁22日公開回擊，要韓國瑜別唱衰高雄，甚至脫口而出「別靠夭」；陳其邁23日進一步解釋，選舉應該拚政見牛肉，但韓國瑜嫌棄高雄就算了，還說高雄只有殯儀館、精神病院前景看好，等於是詛咒高雄死亡、精神病患多，「聽在高雄人耳朵裡，情何以堪？」

陳其邁23日上午與鳳山區議員參選人林智鴻共同發表「特色公園」政策願景，會後接受媒體訪問。

對於先前公開致詞時要韓國瑜「別靠夭」，陳其邁強調難以接受韓國瑜的言論，但當下並沒有生氣，只是「南部囝仔平時講話的『氣口』...」；他說，韓國瑜就像到人家家裡作客，百般嫌棄也就算了，竟還刻意提到殯儀館、精神病院等字眼，意味死亡、精神病患特別多，另所有高雄人聽了都覺得很難過。

他說，選舉應該提出具體政策，比如他提出政策白皮書包括青年創業、智慧城市、拚經濟等方向，市長選舉本來就是政見牛肉的主張，所以在心情感受上會很難過看到這種唱衰高雄、詛咒高雄的言論。

國民黨主席吳敦義啟動輔選列車，23日在高雄一連排5場助選行程；對此，陳其邁說，他現在一天的行程都超過20場以上，自詡為「地表最強母雞」的他表示，只要是他能力範圍或他看得到的地方，都盡量張開雙手，把小雞顧得好好的，「總不能說一下子從美國或其他地方，飛來1隻母雞，像候鳥一樣飛來飛去，這樣要顧好小雞恐怕力有未逮」。

陳其邁說，國民黨面臨比較複雜的2020卡位問題，天王們對生涯規畫都有不同想法，難免競爭比較激烈，但他勸國民黨2018要先想解決一般城市大家面臨共同的願景，再來談2020，不要把2018當成2020選舉造勢活動，如此對市民不太公平。

(中時 )

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