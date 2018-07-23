MLB》離奇！ 大都會「雷神」得兒童傳染病

2018年07月23日 13:07 中時電子報 陳筱琳 ／綜合報導 ／綜合報導

大都會投手「雷神」辛德加（Noah Syndergaard）近日罹患好發於5歲以下孩童的手足口病，進入10天傷兵名單，不過球團人員認為這次辛德加不會在傷兵名單待太久，目前會先錯過原定周三（美東時間）的先發，但下一次先發輪值應該就可歸隊。

其實辛德加前天先發隊紐約洋基一戰身體狀況就不太妙，當時他的快速球球速從一開始的97.7英哩，掉到95英哩，伸卡球的球速在第1局還有98.1英哩，到了第4、5局剩下93到94英哩，大都會總教練米奇（Mickey Callaway）說：「比賽中辛德加自己也不清楚發生什麼事，只知道呼吸困難，跟他聊天時我手放在他腿上問他是否還好，都可以感覺到他雙腿在發抖，可以明顯感受到他身體無力，我猜應該就是病毒影響他的身體。」

米奇補充：「球隊知道辛德加的病情後，立刻送他回家休息，目前沒有其他人出現相關症狀，但會確保大家做好手部清潔工作。」

手足口病是一種兒童傳染病，由病毒引起，會在手部、足部、口腔出現泡疹，嚴重時毀引發腦炎、肺水腫等併發症，恐會致命，根據美國疾病管制中心資料，手足口病會透過病人的咳嗽、噴嚏傳染，如果接觸到病人或患處破掉的水泡也會被感染，前天先發之前，辛德加參加了球團在紐澤西為兒童舉辦的棒球營，米奇懷疑辛德加是那場活動被傳染。

(中時電子報)