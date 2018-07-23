高鐵通車逾11年 第5億人次旅客預計今出爐

高鐵通車超過11年，第5億人次旅客預計今日出爐。（資料照片）

友善列印
中時

台灣高鐵營運11年來，累計搭乘人數預計今（23日）將突破5億人次大關，高鐵公司表示，舉辦的「高鐵五億倒數訊息」已進入最後倒數階段，10位「加碼獎」得主已全部誕生。 截至昨日為止，累計售票張數已達4億9997萬5,925張，只差2萬4075張即可跨越5億人次大關，第5億名乘客將可獲得高鐵一年免費搭乘大獎。

高鐵指出，上周末新增的三位「加碼獎」得主，票號0511302020159、2901202034002及0110702030173。其中，第4億9,970萬人次旅客7月21日在新竹站購票後，搭乘636車次至台北；第4億9,980萬人次旅客昨日以手機購票，搭乘616車次自台南前往台中；第4億9,990萬人次旅客昨日在南港站購票後搭乘149車次從南港至台中。

截至昨日為止，累計售票張數已達4億9,997萬5,925張，只差2萬4,075張即可跨越五億人次大關。

台灣高鐵「跨越五億 美好生活」贈獎活動，還包括10位「加碼獎」，自累計第4億9千9百萬人次旅客開始，頒發每第10萬人次旅客「加碼獎」，分別自7月17日至22日陸續誕生，各可獲得高鐵商務車廂免費乘車券4張。

高鐵公司更分析10位「加碼獎」得主購票趨勢，有70%車站購票、80%當日購票當日出發、80%對號座、90%信用卡購票。 購票地點車站為7位，包含台北2位、新竹2位、台中1位、左營2位，手機3位。搭乘日期當日的有8位，預購2位；對號座8位，自由座2位；信用卡付款的有9位，現金1位。

高鐵表示，請旅客上「跨越五億 美好生活」活動網頁查詢中獎票號，若幸運中獎請撥打客服專線與高鐵公司聯絡。

(中時 )

「愛在台灣 希望無限」學童單車… 在職照顧雙親平均8.1年 男人壓…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。