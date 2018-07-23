高鐵通車逾11年 第5億人次旅客預計今出爐

2018年07月23日 13:26 中時 王思慧

台灣高鐵營運11年來，累計搭乘人數預計今（23日）將突破5億人次大關，高鐵公司表示，舉辦的「高鐵五億倒數訊息」已進入最後倒數階段，10位「加碼獎」得主已全部誕生。 截至昨日為止，累計售票張數已達4億9997萬5,925張，只差2萬4075張即可跨越5億人次大關，第5億名乘客將可獲得高鐵一年免費搭乘大獎。

高鐵指出，上周末新增的三位「加碼獎」得主，票號0511302020159、2901202034002及0110702030173。其中，第4億9,970萬人次旅客7月21日在新竹站購票後，搭乘636車次至台北；第4億9,980萬人次旅客昨日以手機購票，搭乘616車次自台南前往台中；第4億9,990萬人次旅客昨日在南港站購票後搭乘149車次從南港至台中。

截至昨日為止，累計售票張數已達4億9,997萬5,925張，只差2萬4,075張即可跨越五億人次大關。

台灣高鐵「跨越五億 美好生活」贈獎活動，還包括10位「加碼獎」，自累計第4億9千9百萬人次旅客開始，頒發每第10萬人次旅客「加碼獎」，分別自7月17日至22日陸續誕生，各可獲得高鐵商務車廂免費乘車券4張。

高鐵公司更分析10位「加碼獎」得主購票趨勢，有70%車站購票、80%當日購票當日出發、80%對號座、90%信用卡購票。 購票地點車站為7位，包含台北2位、新竹2位、台中1位、左營2位，手機3位。搭乘日期當日的有8位，預購2位；對號座8位，自由座2位；信用卡付款的有9位，現金1位。

高鐵表示，請旅客上「跨越五億 美好生活」活動網頁查詢中獎票號，若幸運中獎請撥打客服專線與高鐵公司聯絡。

(中時 )