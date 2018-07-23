在職照顧雙親平均8.1年 男人壓力不比女人小

2018年07月23日 13:28 中時 陳志祥

一項針對國內5家大企業調查顯示，需要在職照顧父、母親達到54％，這些人近3成是主管職務、53.9％年資超過10年，年齡介於35至54歲最多，使得現代上班族年輕要接送嬰幼兒托育、過了中年又要面臨父母親托老的雙重考驗。

全國家庭照顧者關懷總會針對合庫、華新科技、百特醫療、南山人壽與葡萄王生技等5家企業發出950件問卷調查，發現每周20小時以上的「在職照顧者」54.3％是照顧父、母親，這些人男性42％、女性58％，男性上班族的壓力不比女性小，他們平均需要照顧父母親8.1年。

而主要族群落在35至54歲、占有65.7％，他們有53.9％年資超過10年、擔任主管職約有3成，而有55％認為「在職照顧」的前6個月是最混亂不安，需要花費6.1個月才有較穩定的照顧，其中4成的人主要選擇是外籍看護。

其實，這項調查主要凸顯上班族並不想「拋父棄母」，因為他們心中最理想的照顧方式是「有彈性的居家服務」（52％）、選擇外籍看護只有18.9％，但是不用看護卻擔心請假變多、無法加班、不能參加工作以外的聚會等問題。

全國家總理事長郭慈安表示，初遇照顧問題的新手最容易做出離職的錯誤決定，若是做好照顧安排，才能不必離職，這有賴友善企業環境讓員工願意說出需求，而企業介入協助，提供彈工時、彈性休假運用在居家服務與日托接送，效果更好。

全國家總秘書長陳景寧認為，勞動部可以仿傚日本的「93天顧老假」，由雇用保險給付6成薪水，鼓勵在職照顧者做好照顧安排。

(中時 )