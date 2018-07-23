熱浪席捲日本 2020年奧運會遭質疑

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旺報

2020年東京奧運會將在7月24日至8月9日之間進行，屆時東京市中心的氣溫可能超過攝氏35度。日本近日遭遇持續酷暑天氣，已經造成多人死亡。2020年7、8月在東京舉辦夏季奧運會究竟是不是一個好主意？連國際奧會都表示這的確對日本造成巨大挑戰，必須準備應對極端酷熱天氣。

東京上次舉辦奧運會是在1964年。為躲避酷暑天氣，當時賽事在10月間舉行。

上周，日本中部最高氣溫達到攝氏40.7度，全國共有9人因高溫而死。東京救援人員接到大約3000個應急呼救電話。僅在上周三一天就有317人被送入醫院。

日本氣象廳已經發出警告稱，本周會繼續出現高溫天氣，並呼籲民眾採取預防措施，比如增加飲水量、開啟空調。

國際奧會（IOC）視察團隊負責人寇特斯（John Coates）日前在訪問東京期間承認，酷暑確實可能對東京2020奧運會組織者們構成「巨大挑戰」。他表示：「我們意識到必須準備應對極端酷熱天氣。」

國際奧會上周三宣布，東京奧運會馬拉松賽事會選擇在清晨舉行，以避開高溫時段。東京奧組委負責運營戰略規劃的高級主管江川哲夫（Tetsuo Egawa）表示，最受到重視的是那些在體育場館之外舉行的項目，比如馬拉松、帆船、划船和高爾夫賽事。他表示，屆時將會需要採取「特別措施」。

日本政府和東京都政府計畫在馬拉松比賽路段鋪設釋放熱量較少的路面材料，並在路旁種植高大樹木遮蔽陽光。

(旺報 )

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