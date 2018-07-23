慘不忍睹！惡繼母熱水燙小兄妹 小哥哥被打到骨折

2018年07月23日 13:41 中時 呂妍庭

男童送醫時，身上有明顯燙傷痕跡。（呂妍庭翻攝）

男童送醫時，身上有明顯燙傷痕跡。（呂妍庭翻攝）

嘉義基督教醫院急診，去年7月替一名因右手臂腫痛就醫的男童檢查時，發現男童身上有不尋常的舊燙傷痕跡，且X光顯示男童右手和左鎖骨骨折，與家屬描述受傷方式無法吻合，通報社工疑似兒虐個案後發現，男童妹妹跟哥哥一樣身上有大面積燙傷痕跡，才揭發一起繼母家暴施虐案，嘉義地檢署檢察官事後提起公訴，求處6個月被法官嫌太輕，經嘉義地方法院審理，惡繼母被判有期徒刑1年4個月，至於4歲和3歲的小兄妹，目前仍在安置中。

判決書指出，去年6月8日，繼母在雲林縣元長鄉娘家，為3歲的男童洗澡時，故意轉開熱水，造成男童臉部、右側肢體及軀體多處燙傷。同年6月底，繼母在民雄住處，徒手及持棍子毆打當時年僅2歲女童的頭部、手臂及大腿，造成女童左側腕部撕裂傷，7月29日當天，該繼母又以同樣手法毆打哥哥，造成男童右側肱骨幹螺旋性骨折、左鎖骨陳舊性骨折。

判決書指出，被告有2名子女，一名與前男友所生，一男與案童父親所生，一家6口同住，但被告在毫無理由下，先燙傷男童，又以不聽管教打傷兄妹，造成男童骨折，女童手腕嚴重撕裂傷，對懵懂無知幼童竟下此毒手，惡性十分重大，尤其被告對自己親生子女並未同等傷害，傷害小兄妹後卻對被害人不聞不問，顯見繼母因兄妹非她親生，所以絲毫不在意被害人死活，認為被告求處3罪判6個月過輕，最後法院依成年人故意對兒童犯傷害罪3罪合併執行1年4個月，可再上訴。

至於小兄妹生父因無積極證據證明有傷害犯行，今年4月底嘉義地檢察署已不起訴處分，另繼母違反兒少權法第51條，接受強制性親職教育15小時，也執行完畢。嘉義縣社會局表示，這對兄妹今年1月16日經法院裁定由生母監護，目前固定安排會面及漸近式返家，重建與案母親子關係，並持續評估返家時機。

(中時 )