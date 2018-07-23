屁太多有原因！就是這6種食物 讓你狂放屁

2018年07月23日 13:50 中時電子報 尉遲佩玉 ／編輯、 康健雜誌 ／文 ／編輯、／文

你知道「屁」主要是兩樣東西的組合嗎？一是吞下的空氣，像是吃太快或是邊吃邊講話時就容易發生；二則與吃進去的食物有關，紐約大學朗格健康醫學院（NYU Langone Health）胃腸病學家和臨床醫學副教授大衛波普（David Poppers）博士說。

放屁雖然是正常、健康的行為，但在某些場合，屁太多似乎也是件令人尷尬的事情，尤其有些食物可能又特別容易讓你放屁不斷。

白色、綠色花椰菜，或球芽甘藍等十字花科蔬菜容易使屁增加。（圖片來源：shutterstock）

1. 十字花科蔬菜

臨床營養師奈森梅爾（Nathan Myers）表示，像是白色、綠色花椰菜，或球芽甘藍等十字花科蔬菜，此類食物含有特別高的纖維，身體較難完全消化，當纖維完整地到達大腸，腸道中的細菌會利用纖維獲取能量，進而產生氣體，使屁增加。

大部分豆類如扁豆、堅果、豌豆等，會產生各種氣體導致屁增多。（圖片來源：shutterstock）

2. 豆子

根據《美國臨床營養學期刊（American Journal of Clinical Nutrition）》發表的一項研究顯示，大部分豆類如扁豆、堅果、豌豆等，皆含有豐富的纖維及身體無法正常消化的糖，像是棉子糖（Raffinose）、水蘇糖（Stachyose）等，當腸道細菌分解這些糖時，會產生各種氣體如氫氣、甲烷，導致屁增多。

燕麥、全麥麵包等全穀類食物因纖維含量較高，容易使腸道氣體增多。（圖片來源：shutterstock）

3. 全穀類食物：如燕麥、全麥麵包

全穀類食物雖然對心臟、血管、控制血糖等有諸多好處，但與十字花科蔬菜一樣，因為纖維含量較高，容易使腸道氣體增多。

梅爾表示，飲用足夠的水有助緩解氣體，因此建議每吃進5公克纖維，便飲用約200cc的水，能有效改善放屁問題。

牛奶、起司、優格等乳製品容易導致腹脹、氣體增多甚至便秘等問題。（圖片來源：shutterstock）

4. 牛奶、起司、優格等乳製品

乳製品中含有乳糖，當人體中的乳糖酶不足時，乳糖就會難以消化，導致腹脹、氣體增多甚至便秘等問題。此外，根據美國國家醫學圖書館（U.S. National Library of Medicine）的數據顯示，約65％的人消化乳製品的能力，會隨著年紀增長而下降，這也是長者為何容易有打嗝、脹氣、放屁多等問題的原因之一。

5. 蘋果、香蕉、桃子

水果雖然富含身體所需的營養素，但假如攝取過多含果糖、山梨醇（糖醇）的水果，便容易引起腹脹、放屁等現象，梅爾表示，當這些碳水化合物（如果糖）到達大腸，成為細菌的食物，進而便會產生許多氣體，其中紅色警戒的水果包括蘋果、香蕉、桃子、梨子、芒果、葡萄等，建議酌量食用，或是咀嚼久一點並多喝水。

碳酸飲料會讓你吞下更多氣體。（圖片來源：shutterstock）

6. 碳酸飲料

碳酸飲料會讓你吞下更多氣體，當這些空氣被困在你的腸胃道中，最終就會以屁的形式排出。

梅爾建議，如果真的很想喝一杯碳酸飲料，不妨選擇無糖的氣泡水，或是在無糖氣泡水中加一點點蘋果醋、天然果汁來調味。梅爾也強調，現在市售有許多調味氣泡水，此類氣泡水多添加人工甜味劑（如山梨糖醇），不易被身體吸收，反而容易被細菌發酵，形成更多的屁。

想要避免放屁太多問題，除了減少以上食物的攝取，美國膳食營養師布拉特納女士（Dawn Jackson Blatner）說，如果真的很想吃這些食物，盡量改到白天吃，讓身體有足夠的時間消化。《全食物密碼》作者陳月卿更建議，成人有幾歲就該每口食物咀嚼幾下，因為細嚼慢嚥能助消化、減少氣體產生。

最後，波普博士提醒，如果長期有排氣多、放屁不斷的問題，可先做幾周飲食紀錄，並寫下每餐後身體的感覺，找出容易讓自己產氣的食物，日後就診時，飲食紀錄也將有助醫師更快診斷問題所在。

(中時電子報)